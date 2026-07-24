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Вышел новый спин-офф «Теории большого взрыва». Критикам он понравился

Дмитрий Кинский
24 июля 13:11
103
1 минута на чтение
24 июля на HBO Max стартовал спин-офф «Теории Большого взрыва» под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную».
По сюжету владелец магазина комиксов случайно ломает устройство Шелдона, из-за чего начинается апокалипсис.
В целом критики встретили сериал скорее позитивно. На Metacritic у него 68 баллов, а на Rotten Tomatoes — 71% свежести.
TV Insider
Начиная с задорного опенинга и заканчивая откровенными заставками в конце каждой серии, от нового спин-оффа «Теории Большого взрыва» невозможно оторвать глаз. И, к счастью, он не похож на предыдущие сериалы.
TheWrap
Это блестящая и смелая задумка, к которой нужно немного привыкнуть, особенно если вы ожидали того же тона и атмосферы, что и в «Теории Большого взрыва». Но с этими героями и необычными новыми мирами невозможно не проникнуться атмосферой.
Variety
Постоянные перемены, характерные для нового сериала, означают, что приходится жертвовать некоторой привычной однообразностью, присущей сериалам типа «Теории Большого взрыва». Но комическая химия между главными героями генерирует уйму позитивных эмоций. Кроме того, постоянно «обновляющийся» сюжет стоит того.
Collider
В сериале порой чрезмерные моменты затмевают его эмоциональную составляющую, но его главное достоинство кроется в незаметных персонажах «Теории Большого взрыва», которым дали пройти собственный путь.
Screen Rant
Сериал недостаточно связан с «Теорией Большого взрыва», чтобы заинтересовать старых фанатов, и недостаточно раскрывает персонажей отдельно от предшественников, чтобы как следует увлечь новых зрителей. Хорошая новость в том, что первый сезон заканчивается на, пожалуй, очень интересной сюжетной завязке для второго.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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