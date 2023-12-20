Сериал «Чем мы заняты в тени» закончится на шестом сезоне

Канал FX объявил, что шестой сезон «Чем мы заняты в тени» станет для комедийного сериала последним — вероятно, из-за падения интереса к нему.

Пятый вышел в июле 2023 года и закончился в конце августа. Его дебютный эпизод просел на 35% по общему количеству зрителей. В среднем каждую серию смотрели около 275 тысяч зрителей, тогда в четвертом сезоне этот показатель составляет примерно 356 тысяч.

Шоу, кстати, регулярно номинируют на премию «Эмми» в разных категориях, в том числе как лучший комедийный сериал.

Напомним, в основу «Чем мы заняты в тени» лег фильм «Реальные упыри» Тайки Вайтити, а в центре сюжета три сварливых вампира, которые пытаются ужиться друг с другом в одном доме.

У шестого сезона пока нет даты выхода.