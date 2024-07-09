Сериал про нуарного Человека-паука будет похож на картины в стиле поп-арт

Николас Кейдж в одном из интервью поделился некоторыми подробностями о грядущем сериале про нуарного Человека-паука от Amazon.
По словам актера, визуально шоу будет напоминать картины в стиле поп-арт. Например, работы художника Роя Лихтенштейна.
Также Кейдж отметил, что в сериале будут не только мутузящие друг-друга люди, но и монстры.
Николас считает, что сериальный формат позволяет глубже исследовать персонажей, но все равно называет проект про нуарного Человека-паука развлечением под попкорн.
У шоу пока нет даты выхода. Всего в нем будет восемь эпизодов.
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