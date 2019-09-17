Компания NBCUniversal раскрыла некоторые подробности своего грядущего стримингового сервиса, который теперь наконец-то получил название — «Павлин» (Peacock). Нас же интересуют озвученные флагманские проекты, в числе которых — перезапуск научно-фантастического сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».

Займётся им шоураннер «Мистера Робота» Сэм Исмаил, который занял пост исполнительного продюсера. Сценариста для проекта ещё не нашли.

Как отмечает THR, пока что детали новой версии сериала держатся в секрете, но создатели планируют показать современный взгляд на мир. Издание также отмечает, что перезапуск будет вдохновлён не оригиналом 1978 года Глена Ларсона, а ремейком 2003 года Рона Мура. Тогда для сериала вышло шесть сезонов, веб-эпизоды и спин-офф «Каприка». Последний закрыли почти сразу из-за низких рейтингов.

В основу сюжета легла история конфликта человеческой цивилизации с сайлонами — гуманоидными роботами, которые уничтожили все обитаемые планеты. Остаткам человечества удалось спастись на космических кораблях под защитой крейсера «Галактики». По ходу сюжета герои искали новый дом, где их не достанут сайлоны.

Ещё в декабре мы рассказывали, что компания собралась создать полнометражный фильм на основе сериала — для него даже нашли сценариста и режиссёра.

NBCU планирует запустить «Павлина» в апреле 2020-го. В 2021-м на площадке появятся все сезоны комедии «Офис» (после завершения контракта с Netflix), новая версия ситкома Saved by the Bell (с актёрами из оригинального шоу), а также экранизация романа Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», где сыграет Деми Мур. Первоначально его планировали выпустить на USA Network, но теперь сериал переехал на «Павлин». Кроме того, на стриминге можно будет посмотреть и старый «Звёздный крейсер», а также другие сериалы компании вроде «Бруклин 9-9», «Аббатство Даунтон», «Женаты… с детьми», «Мотель Бейтса», Saturday Night Live и так далее.