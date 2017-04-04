Знаменитый актёр и бывший губернатор Арнольд Шварценеггер рассказал, что готов вернуться к роли Терминатора. Его слова передаёт издание Screenrant с ссылкой на закрытую запись портала Fandango.

Прежде всего, актёр развеял недавние слухи, что он якобы не заинтересован в дальнейшем участии в «Терминаторе».

Я не хочу называть эти слухи «фейковыми новостями», как говорит наш президент. Но люди просто берут и пишут всякую чушь! Я не знаю почему. Даже если Paramount не будут работать над франшизой «Терминатор», найдётся ещё 15 других студий, которые согласны ею заняться. Это ведь не значит, что франшиза завершена, верно? Это просто значит, что ведутся переговоры с другой студией. Подробностей я вам я не скажу, они сами всё анонсируют. Франшиза должна продолжаться. Не забывайте, в 2018 году Джеймс Кэмерон вновь получит права, и всё продолжится! Арнольд Шварценеггер

Напомним, что в марте издание New York Daily News рассказало, что студия Paramount не планирует снимать сиквелы «Генезиса» (и слава богу). Что на самом деле ожидает франшизу? В 2018 году права на неё действительно возвращаются Джеймсу Кэмерону, но сейчас он по полной занят съёмками сиквелов «Аватаров». Неизвестно, найдёт ли он время, чтобы выступить хотя бы продюсером будущего фильма.