Скарлетт Йоханссон, которая играет Черную вдову в киновселенной Marvel, в интервью Entertainment Weekly призналась, что не сразу согласилась возвращаться к роли Наташи Романофф в сольном фильме.

Если нам нужен этот фильм, то он должен быть максимально творческим. Я уже долго работаю, а потому мне нужно чувствовать, что мне бросают вызов. Я не хочу делать то же самое, что и раньше.

Актриса поменяла свое мнение по поводу фильма про Черную вдову после встречи с режиссером Кейт Шортланд. Та предложила раскрыть героиню, поскольку этому почти не уделялось внимание в предыдущих лентах.

Обычно нам не дают увидеть, кто она такая на самом деле, будучи наедине с собой. Кто она такая, когда она снимает маску героя.

Напомним, действие сольника развернется после событий «Первого мстителя: Противостояние». Картина повествует о воссоединении главной героини с семьей и ее попытках разорвать связь со своим шпионским прошлым.

«Черная вдова» появится на российских экранах 30 апреля.