Disney представила финальный трейлер «Черной вдовы», в котором показали массу экшена на любой вкус. Например, битвы Наташи Романофф и Красного Стража против Таскмастера и спецагентов с промытыми мозгами.

Напомним, действие супергеройского блокбастера развернется после событий «Первого мстителя: Противостояние». Главной героине предстоит не только воссоединиться ссемьей, но и окончательно разорвать связь со своим шпионским прошлым.

В фильме также появится преемница Черной вдовы, которая в будущем, предположительно, займет ее место — Елена Белова.

Трейлер в оригинальной озвучке:

Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уильям Херт, Рэйчел Вайс и другие. Постановкой боевика занималась Кейт Шортланд.

«Черная вдова» выйдет в российском прокат 30 апреля.