Disney представила финальный трейлер «Черной вдовы», в котором показали массу экшена на любой вкус. Например, битвы Наташи Романофф и Красного Стража против Таскмастера и спецагентов с промытыми мозгами.
Напомним, действие супергеройского блокбастера развернется после событий «Первого мстителя: Противостояние». Главной героине предстоит не только воссоединиться ссемьей, но и окончательно разорвать связь со своим шпионским прошлым.
В фильме также появится преемница Черной вдовы, которая в будущем, предположительно, займет ее место — Елена Белова.
Трейлер в оригинальной озвучке:
Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Уильям Херт, Рэйчел Вайс и другие. Постановкой боевика занималась Кейт Шортланд.
«Черная вдова» выйдет в российском прокат 30 апреля.
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