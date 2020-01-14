Семья и много экшена: новый ролик «Чёрной вдовы»

Marvel представила новый ролик «Чёрной вдовы» — следующего фильма во вселенной. Трейлер уделяет внимание экшен-сценам и истории семьи Наташи Романофф. Хоть в видео и хватает кадров из первого трейлера, новых тоже предостаточно.
Среди прочего, показали бой Чёрной вдовы и Таскмастера (он же Бригадир), который выступит главным злодеем фильма. Действие фильма развернётся после событий «Первый мститель: Противостояние».
А ещё новый ролик пояснил, что композитором фильма станет Александр Деспла («Форма воды»).
В российский прокат «Чёрная вдова» выйдет 30 апреля.
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