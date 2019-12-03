Новый костюм, Красный Страж и Бригадир: первый тизер «Чёрной вдовы»

Marvel выпустила первый тизер своего следующего фильма — сольника «Чёрной вдовы». В ролике засветился новый костюм супергероини, Дэвид Харбор в образе Красного Стража (с обязательной звездой во лбу) и злодей Бригадир (он же Таскмастер).
Оригинал
Дубляж
Вот так звучит официальный синопсис:
После событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.
Действие фильма развернётся после событий «Первого Мстителя: Противостояние» и до событий «Войны бесконечности».
«Чёрная вдова» выйдет в России 30 апреля.
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