Новый костюм, Красный Страж и Бригадир: первый тизер «Чёрной вдовы»

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Marvel выпустила первый тизер своего следующего фильма — сольника «Чёрной вдовы». В ролике засветился новый костюм супергероини, Дэвид Харбор в образе Красного Стража (с обязательной звездой во лбу) и злодей Бригадир (он же Таскмастер).

Оригинал

Дубляж

Вот так звучит официальный синопсис:

После событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

Новый костюм, Красный Страж и Бригадир: первый тизер «Чёрной вдовы» 1

Действие фильма развернётся после событий «Первого Мстителя: Противостояние» и до событий «Войны бесконечности».

«Чёрная вдова» выйдет в России 30 апреля.

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