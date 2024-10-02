Скоро начнется предзаказ настолки по «Черной книге»

Издательство Hobby World объявило, что скоро на CrowdRepubic стартует предзаказ настольной игры по мотивам карточной RPG «Черная книга» от студии Morteshka.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из знатких: Василисы, деда Егора, аристократа Александра или спасенной Евгении.

Как и в оригинале, они смогут собирать свои колоды из слов силы для заговоров, помогать местным жителям и управлять своими бесами.

Разработчики настолки подготовили новый сюжет из шести сценариев, в рамках которого главный герой встретит разных мифических существ: от обдерихи до водяного. Более того, проходить игру можно разными способами!

Игра рассчитана как на одного игрока, так и на компанию до четырех человек.

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