Создатели короткометражки Papers, Please («Ваши Документы») анонсировали дату премьеры для широкой общественности. Итак, жители Арстотцки, отмечайте в календаре — 24 февраля в 19:00 ролик появится на YouTube и в сервисе Steam (через какое-то время). А подписчики и читатели наших друзей из «Игромании» увидят ролик первыми!

Если вы ещё не в курсе, то мы вам расскажем. «Ваши документы» — отечественная короткометражка, которая основана на видеоигре Лукаса Поупа Papers, Please. Её сюжет разворачивается в тоталитарном государстве Арстотцка. Игрок берёт на себя роль пограничника, который проверяет документы прибывающих и решает, могут они пройти в страну или нет. Иногда выбор совсем неоднозначен: голодающего беженца с поддельными документами можно пропустить, но тогда начальство вас оштрафует и семье будет нечего есть.

Авторы короткометражки — молодые российские режиссёры Никита Ордынский и Лилия Ткач. Мы уже публиковали первый тизер картины, который выглядел вполне достойно. Добиться убедительности помог актёр Игорь Савочкин, которого постановщики пригласили на главную роль. А Лукас Поуп постоянно консультировал Никиту и Лилию во время съёмок.

27 января состоялся закрытый показ и презентация ролика. Режиссёры отвечали на вопросы и рассказывали о съёмочном процессе. Наш автор Игорь Хованский посетил мероприятие, и его мнение можно почитать вот здесь. Если вкратце, то «по хорошей инди-игре получился хороший инди-фильм».