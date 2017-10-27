В Сети появился трейлер отечественной короткометражки по мотивам видеоигры Papers, Please. Её сняли начинающие режиссёры и выпускники Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Никита Ордынский и Лилия Ткач-Ордынская. Актёр Игорь Савочкин сыграл главную роль — инспектора-пограничника.

Papers, Please — небольшая инди-игра, разработанная Лукас Поупом и вдохновлённая романом «1984» Оруэлла. В ней игрок должен взять на себя роль инспектора-пограничника в тоталитарном государстве Арстоцке. Игрок проверяет документы приезжих, сверяется с законами, разрешает или не разрешает кому-то въехать. С одной стороны, он должен верно работать на государство, иначе не получится прокормить семью. С другой — несчастные беженцы постоянно просят его о помощи. В игре множество концовок, которые зависят от выбора игрока.

Дата выхода пока не объявлена, но, вероятно, мы сможем увидеть короткометражку до конца этого года. Если вас заинтересовал этот проект, обратите внимание на интервью наших коллег из «Игромании». Они поговорили с режиссёрами короткометражки и узнали, насколько плотно постановщики общаются с создателем игры и в какие игры они играют.