Слух: Дин Джаррин появится в сериале про Бобу Фетта

В конце года должна выйти «Книга Бобы Фетта» — спин-офф «Мандалорца», посвящённый знаменитому охотнику за головами. Несколько эпизодов нам расскажут о судьбе Фетта на Татуине после встречи с Дином Джаррином. Пока что особых подробностей сюжета мы не знаем, но портал Cinelix пишет, что нас ждёт как минимум ещё одна встреча Фетта и Джаррина.

Съёмки сериала почти завершены (если не завершились), и именно там появился знакомый Мандалорец. Впрочем, ничего удивительного, и Кэтлин Кеннеди, и Джон Фавро называли «Книгу Фетта» следующей частью саги о Мандалорце. События будут пересекаться и с другими сериалами этой эпохи: «Рейнджерами Новой Республики» о пилотах и «Асокой» про ученицу Энакина Скайуокера.

Автор издания предполагает, что одна сюжет вокруг Фетта и Джаррина может быть связан с Мандалором. Скажем, один охотник за головами поможет другому за какую-то услугу.

«Книга Бобы Фетта» стартует в декабре, а третий сезон «Мандалорца» — в 2022-м.