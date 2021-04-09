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    Новости

    Слух: Дин Джаррин появится в сериале про Бобу Фетта

    9 апреля 2021
    Кот-император
    09.04.2021
    552
    0 минут на чтение
    Слух: Дин Джаррин появится в сериале про Бобу Фетта

    В конце года должна выйти «Книга Бобы Фетта» — спин-офф «Мандалорца», посвящённый знаменитому охотнику за головами. Несколько эпизодов нам расскажут о судьбе Фетта на Татуине после встречи с Дином Джаррином. Пока что особых подробностей сюжета мы не знаем, но портал Cinelix пишет, что нас ждёт как минимум ещё одна встреча Фетта и Джаррина.

    Съёмки сериала почти завершены (если не завершились), и именно там появился знакомый Мандалорец. Впрочем, ничего удивительного, и Кэтлин Кеннеди, и Джон Фавро называли «Книгу Фетта» следующей частью саги о Мандалорце. События будут пересекаться и с другими сериалами этой эпохи: «Рейнджерами Новой Республики» о пилотах и «Асокой» про ученицу Энакина Скайуокера.

    Автор издания предполагает, что одна сюжет вокруг Фетта и Джаррина может быть связан с Мандалором. Скажем, один охотник за головами поможет другому за какую-то услугу.

    «Книга Бобы Фетта» стартует в декабре, а третий сезон «Мандалорца» — в 2022-м.

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     Кот-император |  08.04.2021

    Похоже, что имена нескольких героев зашифрованы.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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