В середине марта мы уже рассказывали, что Disney якобы планируют снять сериал по «Звёздным войнам» в эпоху Старой Республики — и пока что подтверждения этим слухам не было.

Однако теперь об этой эпохе появилась новая информация. Согласно порталу Star Wars Net, шоураннеры сериала «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Брет Уайсс начнут снимать свой фильм уже осенью, и его действие развернётся тоже в Старую Республику. Якобы сейчас художественный отдел Lucasfilm уже начал подготовительную работу, а сценарий практически завершён. Вот как источник описывает будущий фильм:

Действие развернётся за сотни лет до саги Скайуокеров, так что это будут почти что «Звёздные войны», пересекающиеся с «Властелином колец».

Впрочем, авторы заметки пока сами относятся к информации скептически. Они отмечают, что хоть ранее источник и «сливал» им достоверную информацию, другие инсайдеры подобные сведения пока не подтвердили.

Как бы там ни было, ждём официальные анонсы в апреле на Star Wars Celebration 2019. На фестивале должны показать трейлер девятого эпизода и сериала «Мандалорец», рассказать больше об игре Star Wars Jedi Fallen и, возможно, анонсировать третье шоу во вселенной.