В феврале мы уже писали о том, что Disney разрабатывает несколько идей сериалов по «Звёздным войнам». Источники называли очень разные проекты о популярных персонажах саги — например, о Хане Соло, Лэндо Калриссиане, молодой Лее, Оби-Ване Кеноби или даже Дарте Бейне.

Портал We Got This Covered c ссылкой на пост инсайдера Дэниела Рихтмана на Patreon рассказал об ещё одной идее Disney. Якобы компания рассматривает идею сериала по Старой республике — одной из самых любимых эпох среди фанатов.

Больше всего она известна по двум частям ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare, MMORPG от EA The Old Republic и книжной трилогией от Дрю Карпишина про Дарта Бейна. Эпоха Старой Республики охватывает события за несколько тысяч лет до начала фильмов. Правда, все эта эпоха относится к Расширенной вселенной — новых произведений о Старой Республике не выходило.

Пока что известно только о двух сериалах по «Звёздным войнам» — о «Мандалорце» и проекте про Кассиана Андора, героя «Изгоя-Один». Возможно, компания анонсирует ещё одно шоу на фестивале Star Wars Celebration 2019, который пройдёт с 11 по 15 апреля.

И хотя по Старой республике не выходило никаких сериалов или анимации, EA регулярно выпускает короткие кинематографические ролике к своей MMO-игре. Например, здесь собраны все вышедшие ролики к 2017 году: