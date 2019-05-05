В середине апреля СМИ рассказывали о напряжённых отношениях вокруг компании Warner Bros. и Джонни Деппа — дело в том, что руководство студии не может решить, что делать с актёром из-за его семейных скандалов. С одной стороны, он подписан на пять фильмов, а с другой — репутация Деппа может сказаться на маркетинге третьей части. Ситуацию осложняет и то, что Роулинг выступает на стороне актёра.

Теперь издание The Blast с ссылкой на источники, близкие к Деппу, рассказало, что актёр всё ещё не получил от Warner Bros. предложения исполнить роль Грин-де-Вальда в третьем фильме. Впрочем, воспринимать эту информацию стоит со скепсисом — пока что подтверждения ей нет. Возможно, актёра ещё позовут, но ближе к делу — ведь недавно WB перенесли дату выхода третьей части с ноября 2020 года на 12 ноября 2021-го.

Компания прокомментировала сдвиг дежурной фразой о том, чтобы авторы грядущей картины «смогли как можно более полно раскрыть своё мастерство и сняли лучший фильм для фанатов». Ранее продюсеры франшизы рассказывали, что они вместе с Йейтсом дорабатывают сценарий, который Роулинг закончила ещё в ноябре 2018-го. Съёмки отложили из-за масштабности и сложности.

Всего студия запланировала пять фильмов. Даты выхода последних двух пока неизвестны.

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