В последние месяцы скандал вокруг семейной жизни Джонни Деппа разгорается всё сильнее. Когда, казалось бы, актёр помирился с бывшей женой Эмбер Хёрд, он неожиданно подал в суд, требуя от неё 50 миллионов долларов за клевету и оговоры. Актриса не осталась в стороне — она выступила с рассказом о скандалах между парой и описала побои, попытки удушения и прочие «шалости».

На фоне происходящего в Warner Bros. попросту разводят руками. Как отмечают источники издания Page Six, руководители компании очень обеспокоены конфликтом, поскольку он может негативно сказаться на следующей части «Фантастических тварей».

Руководители в WB задаются вопросом, как справиться с негативной реакцией, которая обрушилась на франшизу про Гарри Поттера из-за скандалов Деппа. Больше всего за ситуацию переживают высокопоставленные руководительницы в студии, работающие с актёром. Их волнует «послание», которое таким образом студия транслирует аудитории — особенно после «грязного» ухода исполнительного директора Кевина Цудзихары. Он ушёл в отставку в марте после того, как СМИ рассказали о его отношениях с молодой актрисой, которой Цудзихара якобы обещал роли. Приглашений она так и не получила, однако претензии к директору в итоге не выдвинула.

Это ещё один удар по морали для всех сотрудниц в студии. Если Warner Bros. будут и дальше принимать сторону Деппа, то это определённо даст понять, каких ценностей придерживается компания. источник издания

Ситуацию осложняет, что выбор Деппа на роль Грин-де-Вальда открыто поддерживает Джоан Роулинг. Так, например, в декабре 2017-го писательница объяснила, что она и студия стараются «поступать правильно». Она принимает, если кто-то будет не согласен с их выбором. Впрочем, WB от этого не легче.

Многие в Warner Bros. хотели бы, чтобы Роулинг перестала так сильно выступать за Деппа. Её открытые заявления ставят компанию в тупик. источник издания

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» вышли в ноябре 2018-го. При бюджете в 200 миллионов долларов фильм собрал в прокате 653 миллиона. Картина заняла десятую строчку в списке самых кассовых за год, однако это самый низкий результат среди всех лент по вселенной Гарри Поттера.