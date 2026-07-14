Слух: кто якобы сыграет Магнито в новых «Людях Икс»

Этот слух запустил @MyTimeToShineH, анонимный аккаунт, известный собиранием слухов со съёмок. Он заявил лишь, что Драйвер сыграет «главного злодея». Другой собиратель слухов @ApocHorseman подтвердил эту информацию, заявив, что по его сведениям, это роль Магнито. Оба эти источника раньше действительно иногда публиковали слухи, которые оказывались правдой, но это не официальные источники, и стоит относиться к ним с осторожностью.