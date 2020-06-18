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    Новости

    Слух: Lucasfilm работает сразу над двумя мультсериалами по «Звездным войнам»

    18 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    18.06.2020
    5076
    1 минут на чтение
    Слух: Lucasfilm работает сразу над двумя мультсериалами по «Звездным войнам»

    Инсайдеры Кори Ван Дайк и Ной Аутлоу рассказали, что Lucasfilm сейчас работает сразу над несколькими мультсериалами по «Звездным войнам».

    Первый станет преемником «Повстанцев». Источники подчеркивают, что сюжет не ограничится одной лишь охотой на Эзру Бриджера. Не исключено, что в шоу появятся Зеб и Гера.

    А второй посвящен отряду 99, который также известен как Бракованная партия. Сообщается, что арка с этими клонами в седьмом сезоне «Войн клонов» нужна была для того, чтобы познакомить с ними зрителей. События развернутся после осады Мандалора. Рекс и Асока заглянут в мультсериал, но только эпизодически.

    Его производство в самом разгаре, поэтому он должен выйти в 2021 году. Анонс, скорее всего, состоится этим летом. Многие люди, занимавшиеся «Войнами клонов», работают над шоу. Однако участие Дэйва Филони не подтверждено.

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    Они будут выходить ежеквартально.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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