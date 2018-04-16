Через два месяца в Лос-Анджелесе откроется ежегодная выставка видеоигр E3, где разработчики и издатели покажут аудитории свои проекты. Каждый раз, незадолго до старта пресс-конференций, в Сети набирают силу самые невероятные слухи о грядущих видеоиграх. Так на форуме ResetEra пользователь под ником AAMARMO опубликовал всю имеющуюся информацию о Starfield — научно-фантастической игре от Bethesda.
Он изучил сведения о торговых марках издателя ZeniMax Media, и пришёл к выводу, что Starfield выйдет лишь на мобильных устройствах. Ранее слухи утверждали, что Bethesda готовит масштабную AAA-игру в открытом мире вроде Fallout 4 или TES V: Skyrim.
Позже в теме появился участник под ником Potterson, заявивший, что AAMARMO ошибается. Якобы на самом деле Starfield — вовсе не мобильная игра, а действительно грандиозный научно-фантастический проект в открытом мире. По его словам, Bethesda покажет её на Е3, а выпустит уже осенью.
Слухи о Starfield появились примерно год назад, за несколько дней до начала Е3. Якобы утечки с имиджборды 4chan утверждали, что на пресс-конференции Bethesda покажут некую НФ-игру Starfield. По словам автора, Starfield должен стать «мостиком», который свяжет события Fallout и The Elder Scrolls в одну вселенную.
Пресс-конференция Bethesda на E3 2018 начнет 10 июня в 4:30 по московскому времени.
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