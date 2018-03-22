Bethesda Softworks анонсировала новое дополнение для многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online под названием Summerset. В последний раз посетить остров Саммерсет игроки могли лишь в самой первой части TES: Arena, которая вышла в 1994 году.

Посмотрите красивый кинематографический ролик игры:

А вот так выглядит геймплейный ролик, в котором показывают новые локации и существ:

По сюжеты игры, королева высших эльфов Эйренн впервые в истории открыла границы острова Саммерсет для иноземцев. К несчастью, именно в эти дни над страной нависла угроза — ходят слухи, что последователи даэдрических принцев плетут заговор против правительницы.

В дополнении игроки смогут исследовать новый остров, вступить в Орден Псиджиков (и посетить их остров), изучить крафт бижутерии и пройти новое испытание на 12 человек в Клаудресте.

Предзаказать игру можно уже на официальном сайте. За любой комплект предзаказа дадут такой набор предметов на старте игры.

И такого маунта, который уже есть в игре. Его сразу же дадут вашему персонажу:

Среди изданий доступно и коллекционное. Оно включает в себя статуэтку Мефалы, карту Саммерсета, журнал Разум-Дара и стилбук.

Все пользователи, предзаказавшие игру, получат дополнение Morrowind бесплатно. Дополнение выходит на ПК 21 мая, а на консолях — 5 июня.

Наши коллеги из «Игромании» изучили дополнение Morrowind и пришли к выводу, что это прекрасная игра, которая подойдёт и для тех, кто не любит MMO. Хотя некоторые упрощённые задания и курс на игроков-одиночек могут понравиться не всем.

Переводом игры на русский язык занимается команда энтузиастов RuESO. Здесь можно установить модификацию, которая отчасти русифицирует текст в игре.