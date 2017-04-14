Похоже, судьба графического романа «Хранители» Алана Мура и Дейва Гиббонса до сих пор не даёт покоя DC и Warner Bros. Несмотря на то, что экранизация Зака Снайдера провалилась в прокате, компании чувствуют, что во франшизе ещё есть потенциал. И вот новое доказательство — вероятно, нас ждёт анимационный фильм по «Хранителям».

Портал CBR сообщает, что Warner Bros. проводят опрос среди своей аудитории. Студия рассылает описание мультфильма по «Хранителям» и спрашивает участников, готовы ли они его приобрести.

Судя по опросу, мультфильм получит рейтинг R. Как и другие мультфильмы от DC, он будет распространяться через цифровые носители.

Примечательно, что в описании нет ни слова о создателях оригинального графического романа. С Муром всё понятно — он никогда не одобрял экранизации своих работ, а вот Дейв Гиббонс помогал Заку Снайдеру с адаптацией.

«Хранители» были созданы писателем Аланом Муром и художником Дейвом Гиббонсом в 1986 году. Действие графического романа разворачивается в альтернативной истории и повествует об американских супергероях накануне Холодной войны с СССР. «Хранители» отошли от канонов жанра и показали мрачный и реалистичный мир, в который вмешались супергерои. За психологическую, философскую и политическую подоплёку роман удостоился множества наград. В 2009 году вышел одноимённый фильм-экранизация Зака Снайдера. Лента провалилась в прокате, но вскоре приобрела статус культовой.

Warner Bros. и ранее пытались снять анимационную адаптацию романа. Мультсериал из 12 эпизодов по 25-30 минут вышел на DVD в 2009 году. Он покадрово воспроизводил оригинальный комикс.

Позже по мотивам комикса вышло несколько серий Before Watchmen, которые рассказывают героях и злодеях оригинала. А недавно в комиксах DC появились намёки на связь вселенной Wathcmen с основной вселенной DC.