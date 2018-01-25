Студия Sony осталась настолько довольна кассовыми сборами своего нового блокбастера «Джуманджи: Зов джунглей» со Скалой и Джеком Блэком, что задумалась о съёмках продолжения. Об этом сообщают источники издания The Wall Street Journal.

Приключенческий боевик показал отличные кассовые сборы даже на фоне мощного конкурента в лице восьмого эпизода «Звёздных войн». В домашнем прокате продолжение «Джуманджи» собрало 317 млн долларов, а в международном 770 млн. Кто бы мог подумать, что сиквел классического фильма с Робином Уильямсом так полюбится зрителям!

Если слухи окажутся правдивыми, то продолжению «Зова джунглей» опять придётся соревноваться с «Звёздными войнами», оба фильма могут встретиться в декабре 2019 года.