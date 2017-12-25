Создатели комедии «Джуманджи: Зов джунглей» рассказали, какой могла стать концовка фильма, окажись сценаристы чуть-чуть посмелее.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Внимание! Спойлеры к концовке нового «Джуманджи»!

Вообще-то проспойлерить концовку «Зова джунглей» трудно: это обычный хэппи-энд, такой же, как в оригинальном «Джуманджи». Но прежде чем остановиться на стандартном варианте, создатели проработали несколько более смелых идей.

К примеру, мальчик Спенсер, который в игре вселяется в тело Скалы, в финале фильма предлагает друзьям не возвращаться в реальность, но в итоге следует за остальными. В альтернативной версии Спенсер действительно отказывался вернуться, предпочитая остаться в игре, где он великолепный мужчина и непобедимый герой. В принципе, это логичный финал, учитывая, что на сей раз игра похожа не на смертельные ужасы, а на весёлые приключения. Но можно понять, почему от него отказались: мораль такого выбора была бы сомнительна.

Кроме того, в отличие от оригинала, сиквел не намекает своим финалом на продолжение приключений. Игра уничтожена, и всё. В альтернативной концовке создатели собирались добавить намёк на то, что Джуманджи живо и продолжает искать новую жертву. Игра превращалась в мобильное приложение, которое все школьники скачивали себе на телефоны. И хотя это был бы наглый намёк на сиквел, такая концовка, пожалуй, лучше подошла бы духу «Джуманджи».

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Кот-редактор

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