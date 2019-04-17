Портал Batman News сообщил, что съёмки первого сезона сериала «Болотная тварь» от DC Universe завершатся раньше, чем это было запланировано. Из-за этого первый сезон будет состоять из 10 эпизодов вместо 13.

Команде об этом решении сообщили совсем недавно. Сейчас сценаристы в срочном порядке корректируют скрипт, чтобы вписать в него всех необходимые сцены.

Информацию подтвердили члены съёмочной группы. Актриса Вирджиния Мэдсен, играющая Марию Сандерланд, в своём инстаграме написала, что команде не дали работать те, кто «никогда не ступал ногой в это Болото». Этот пост вскоре был удалён.

Такое решение может быть вызвано тем, что Warner Bros. сейчас «проверяет» свой новый стриминг-сервис, оценивая его потенциал. Представители студии эту информацию пока не подтвердили.

Старт первого сезона «Болотной твари» на DC Universe запланирован на 31 мая.