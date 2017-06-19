Портал Daily Star поделился неожиданным слухом из кулуаров Disney. По словам анонимного источника, боссы студии планируют убить Джека Воробья в следующей части «Пиратов Карибского моря». Это связывают как с падением личных рейтингов Деппа, так и с невысокими оценками новой части «Мертвецы не рассказывают сказки».

Когда-то Депп был главной причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь есть чувство, что зрителям нет до него дела. Анонимный источник

Если события и впрямь примут такой оборот, то не совсем понятно, ради чего тогда вообще смотреть следующих «Пиратов». Увы, новые герои франшизы не выглядят заменой даже уставшему Воробью. Других колоритных персонажей практически не осталось, особенно если принять во внимание финал последней части. Впрочем, было бы любопытно посмотреть фильм про приключения отдельных героев — скажем, Барбоссы или Уилла Тёрнера.