По данным Variety, Amazon и телевизионное подразделение Paramount запускают в производство сериал по мотивам научно-фантастического хоррора 1997 года «Сквозь горизонт» (Horizon Event).

Исполнительным продюсером и режиссёром назначен Адам Вингард, режиссёр грядущего кроссовера «Годзилла против Конга», который выйдет в марте 2020-го. Кроме того, в фильмографии Вингарда числятся перезапуск «Ведьмы из Блэр», «Гость» и адаптация «Тетради смерти».

Оригинальную картину поставил Пол У. С. Андерсон по сценарию Филипа Эйснера. Фильм рассказывал о команде космического корабля, отправленного к границе Солнечной системы со спасательной миссией. Им предстояло выяснить, что случилось с экипажем первого звездолёта, созданного для путешествий со сверхсветовой скоростью и бесследно исчезнувшего при первом же полёте. В фильме главные роли исполнили Лоуренс Фишбёрн и Сэм Нил.

«Сквозь горизонт» не снискал славы ни у зрителей, ни у критиков. Рейтинг картины на IMDb составляет 6,7, а на Metacritic средняя оценка журналистов равна 35 баллам.