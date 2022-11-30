СМИ: Apple работает над сериалом по «Нейроманту» Уильяма Гибсона

Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники сообщил, что Apple TV+ запустил в производство сериал по мотивам романа «Нейромант» за авторством Уильяма Гибсона.
На главную роль для первого сезона хотят пригласить Майлза Теллера, который снялся в «Топ Гане: Мэверик» и «Одержимости».
«Нейромант» — одно из самых ранних и известных произведений в жанре киберпанка. Действие книги разворачивается в футуристической Японии, а в центре сюжета находится хакер Кейс, который после побега из тюрьмы соглашается выполнить последнюю работу и сталкивается с мощным искусственным интеллектом.
Также сейчас авторы ищут актрису на роль Молли. Ее персонажа сравнивают с Тринити из «Матрицы». И она должна будет стать главной героиней во втором и третьем сезонах.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Охотники за привидением с моторчиком«Он улетел, но обещал вернуться».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.