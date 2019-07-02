Несколько новостей из мира киберпанка.

Польское издание Bankier опубликовало несколько цитат главы компании Адама Кичиньского с некой конференции, где он рассказал кое-какие подробности о будущих проектах. Оказывается, CDPR работают сразу над тремя играми во вселенной Cyberpunk, среди которых основная и две ещё не анонсированы.

Одна из них — это многопользовательский проект, над ним работает около сорока человек. Эта команда находится во Вроцлаве.

Другая занимается таинственной ролевой игрой — предположительно, тем самым крупнобюджетным релизом, который разработчики представили в плане выхода до конца 2021 года.

Кичиньский также подчеркнул, что компания довольна предзаказами.

Вместе с тем, разработчики подтвердили, что в Cyberpunk 2077 игроки смогут выбрать одну из трёх предысторий. Она повлияет на начальные условия и стартовую локацию персонажа.

В Cyberpunk 2077 вы сможете создать и кастомизировать собственного персонажа и выбрать ему одну из трёх предысторий, которые мы называем «жизненным путём». Вы можете сыграть за Кочевника (Nomad), Корпоранта (Corpo) или Дитя улиц (Street Kid). У каждой предыстории — своя стартовая локация. Кроме того, «жизненные пути» связаны с основной сюжетной линией. Павел Саско, ведущий дизайнер квестов CDPR

Похожую механику использовали, например, в первых частях Sacred и Dragon Age.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PS4, Xbox One и РС.