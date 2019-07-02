Несколько новостей из мира киберпанка.
Польское издание Bankier опубликовало несколько цитат главы компании Адама Кичиньского с некой конференции, где он рассказал кое-какие подробности о будущих проектах. Оказывается, CDPR работают сразу над тремя играми во вселенной Cyberpunk, среди которых основная и две ещё не анонсированы.
Одна из них — это многопользовательский проект, над ним работает около сорока человек. Эта команда находится во Вроцлаве.
Другая занимается таинственной ролевой игрой — предположительно, тем самым крупнобюджетным релизом, который разработчики представили в плане выхода до конца 2021 года.
Кичиньский также подчеркнул, что компания довольна предзаказами.
Вместе с тем, разработчики подтвердили, что в Cyberpunk 2077 игроки смогут выбрать одну из трёх предысторий. Она повлияет на начальные условия и стартовую локацию персонажа.
В Cyberpunk 2077 вы сможете создать и кастомизировать собственного персонажа и выбрать ему одну из трёх предысторий, которые мы называем «жизненным путём». Вы можете сыграть за Кочевника (Nomad), Корпоранта (Corpo) или Дитя улиц (Street Kid). У каждой предыстории — своя стартовая локация. Кроме того, «жизненные пути» связаны с основной сюжетной линией.
Павел Саско, ведущий дизайнер квестов CDPR
Похожую механику использовали, например, в первых частях Sacred и Dragon Age.
Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на PS4, Xbox One и РС.
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Российские издатели пока не делали никаких анонсов. Предположительно, игру выпустят сами CDPR.
Стили Cyberpunk 2077 в одежде и архитектуре
А что выберете вы?
Настольная ролевая игра Cyberpunk Red — обновлённая редакция CP2020 — поступит в продажу 1 августа
В комплект стартового набора войдут буклет с правилами, специальные игральные кости, бланки персонажей, карты и сценарий.
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