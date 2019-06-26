Издательство R. Talsorian Games объявило дату выхода новой редакции знаменитой настольной ролевой игры Cyberpunk 2020 — 1 августа. Стартовый набор Cyberpunk Red (так будет называться новая версия правил) поступит в продажу на фестивале Gen Con по цене в 30 долларов.

Её автором вновь выступит Майк Пондсмит, который ранее рассказывал, что в обновлённой версии ролёвки он выписал сюжетные линии, предшествующие видеоигре Cyberpunk 2077. По сути, Red можно считать приквелом — участники смогут отыграть события, которые упоминаемые в игре от CDPR.

Издательство показало фотографии коробки:

В комплект коробки войдут буклет с правилами, набор игральных костей (два фирменных d10 и четыре фирменных d6), шесть бланков персонажей, карты и сценарий, ориентированный на новичков во вселенной.

Отдельно издатель показал, как будут выглядеть игральные кости:

Cyberpunk Red Jumpstart Kit выйдет не только в «бумаге», но и в «электронке» — тоже 1 августа. Даты выхода полноценной книги правил и описания всех изменений в механике пока нет.

Cyberpunk 2077 увидит свет 16 апреля 2020 года.