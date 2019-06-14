В середине июня CD Projekt Red открыли предзаказ на грядущую компьютерную ролевую игру Cyberpunk 2077, которая выходит 16 апреля 2020-го. Покупатели обратили внимание, что среди дополнительных материалов базового издания числится книга правил Cyberpunk 2020, на которой основана игра студии.
Разработчики уточнили, что речь именно о старой редакции правил (CP2020 вышла в 1990-м), а не о грядущей Cyberpunk RED. Всё потому, что студия вдохновлялась старой игрой, а не новой.
После этого в сети разошёлся скриншот переписки с официальным сообществом игры «ВКонтакте» — согласно ответу представителя компании книга правил выйдет на русском языке, как и сама игра.
Позднее по сети разошлись скриншоты переписки с издательством Hobby World — в них сообщалось, что компания ведёт переговоры.
Мы уточнили у коллег из издательства, что пока никакой конкретики и точных планов по поводу перевода Cyberpunk 2020 нет. «Студия 101» также не планирует выпускать эту игру. Предположительно, локализацией может заняться сама CD Projekt Red — будем ждать анонсов.
Спасибо за наводку сообществу NoRP.
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