Кинокритик Эрик Уэбер рассказал, что Disney и Lucasfilm приняли решение отказаться от сольного фильма про Бобу Фетта. Как Уэбер написал в своём твиттере, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в разговоре с ним подтвердила, что сейчас студия сконцентрирована на другом проекте во вселенной «Звёздных войн» — сериале «Мандалорец».
https://twitter.com/ErickWeber/status/1055650705707433984
Кэтлин Кеннеди только что подтвердила, что фильм про Бобу Фетта на 100% отменён, вместо этого они сфокусированы на «Мандалорце».
Первый сезон «Мандалорца» будет состоять из 10 эпизодов. Сценарий к нему напишет Джон Фавро. Среди режиссёров, которые поучаствуют в съёмках, Дэйв Филони, Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива («Наркотик») и Брайс Даллас Ховард. Дата премьеры пока неизвестна.
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