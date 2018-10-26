Кинокритик Эрик Уэбер рассказал, что Disney и Lucasfilm приняли решение отказаться от сольного фильма про Бобу Фетта. Как Уэбер написал в своём твиттере, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в разговоре с ним подтвердила, что сейчас студия сконцентрирована на другом проекте во вселенной «Звёздных войн» — сериале «Мандалорец».

https://twitter.com/ErickWeber/status/1055650705707433984

Кэтлин Кеннеди только что подтвердила, что фильм про Бобу Фетта на 100% отменён, вместо этого они сфокусированы на «Мандалорце».

Первый сезон «Мандалорца» будет состоять из 10 эпизодов. Сценарий к нему напишет Джон Фавро. Среди режиссёров, которые поучаствуют в съёмках, Дэйв Филони, Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива («Наркотик») и Брайс Даллас Ховард. Дата премьеры пока неизвестна.