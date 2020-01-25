Западные СМИ рассказали, что Disney готовит новые киноадаптации своих классических анимационных сказок. В работе находится сразу два фильма.

Во-первых, компания собирается снять «Бэмби». Как пишет THR, работать над лентой будут сценаристы Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Линдси Бир («Поступь Хаоса» с Дейзи Ридли и Томом Холландом). По данным источников, картина будет напоминать новые «Книгу Джунглей» и «Короля Льва», которые выглядят как игровые фильмы, но на самом деле нарисованы на компьютере. Компания знает, что история «Бэмби» не столь масштабна, как в указанных мультфильмах, поэтому не собирается её переосмыслять.

Во-вторых, компания подписала легендарного Роберта Земекиса («Форрест Гамп», «Назад в будущее») на обновлённую версию «Пиноккио». Актёров на главные роли пока не определили. Земекис отредактирует предыдущую версию сценария вместе с Крисом Вайцом. Производство картины планируют начать в конце года.