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СМИ: Джек Блэк и Пол Радд ведут переговоры о съемках в ремейке «Анаконды»
Дмитрий Кинский
22 августа 14:46
104
1 минута на чтение
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Джек Блэк и Пол Радд ведут переговоры о съемках в ремейке «Анаконды».
Том Гормикан, снявший метафильм о Николасе Кейдже под названием «Невыносимая тяжесть огромного таланта», пишет сценарий вместе с Кевином Эттеном и выступит режиссером грядущей картины.
Сюжет развернется вокруг группе друзей, переживающих кризис среднего возраста. Те отправляются в тропический лес, чтобы переснять любимый фильм юности, но вместо этого сталкиваются со стихийными бедствиями, гигантскими змеями и преступниками.
Блэку досталась роль бывшего режиссера, который застрял на позиции свадебного оператора, а Радду — актера, снявшегося в сериале про копов. Впрочем, один из источников утверждает, что все наоборот.
Проект находится в производстве с начала 2023 года, и его уже несколько раз переписывали.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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