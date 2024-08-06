СМИ: Джек Блэк и Пол Радд ведут переговоры о съемках в ремейке «Анаконды»

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Джек Блэк и Пол Радд ведут переговоры о съемках в ремейке «Анаконды».

Том Гормикан, снявший метафильм о Николасе Кейдже под названием « Невыносимая тяжесть огромного таланта», пишет сценарий вместе с Кевином Эттеном и выступит режиссером грядущей картины.

Сюжет развернется вокруг группе друзей, переживающих кризис среднего возраста. Те отправляются в тропический лес, чтобы переснять любимый фильм юности, но вместо этого сталкиваются со стихийными бедствиями, гигантскими змеями и преступниками.

Блэку досталась роль бывшего режиссера, который застрял на позиции свадебного оператора, а Радду — актера, снявшегося в сериале про копов. Впрочем, один из источников утверждает, что все наоборот.

Проект находится в производстве с начала 2023 года, и его уже несколько раз переписывали.

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