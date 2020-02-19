По данным источников портала d20 Radio, издательство Fantasy Flight Games в обозримом будущем закроет подразделение, занимающееся разработкой настольных ролевых игр.

Слухи о расформировании отдела Fantasy Flight Interactive и ролевого подразделения появились ещё в начале января, когда на Reddit появились посты от бывших сотрудников студии. Их уход отметили в аккаунтах на LinkedIn.

Автор d20 Radio подчёркивает, что компания всё же завершит находящиеся в разработке проекты. Среди них — книга Starships and Speeders для ролевой игры по «Звёздным войнам» и книга Secrets of the Crucible по вселенной ККИ KeyForge для системы правил Genesys. Пока неизвестно, как решение издательства отразится на хабе Genesys Foundry с пользовательским контентом.

В заметке автор предполагает, что расформирование связано или с решением компании Eurazeo (владеет Asmodee, которая купила FFG) продать Asmodee, или с решением Asmodee сфокусироваться только на рынке настольных игр. Точной причины пока нет.

Официального заявления FFG ещё не делала. Более того, от 14 февраля компания опубликовала сводку новостей, в которой объявила о выходе дополнения для настольной ролевой игры «Легенда пяти колец».

Что будет с судьбой русскоязычного издания Genesys, пока не уточняется.