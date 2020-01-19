Десять лет назад эта статья состояла бы максимум из одного пункта, а сейчас из множества анонсов приходится отбирать самые интересные. В 2010-х кардинально изменился рынок настольных ролевых игр, а сообщество ведущих и игроков обновилось. Теперь на русском языке выходят игры на любой вкус, цвет и количество игральных костей: от всемирно известной Dungeons & Dragons и культовых «Вампиры. Маскарад» до проектов по «Властелину колец», Warhammer Fantasy и мифам Ктулху. В нашей подборке — семь наиболее ожидаемых проектов года, без категорий и мест. Кратко рассказываем, что это за игры и почему на них стоит обратить внимание.

Приключения в Средиземье (Adventures in Middle-Earth)

Что? Героическое фэнтези в Средиземье.

Кто издаёт и когда выходит? «Пандора Бокс», сентябрь.

О чём и как играть? Действие разворачивается спустя несколько лет после Битвы пяти воинств. К сожалению, даже победа над драконом не означает, что угроза Средиземью миновала — наоборот, мы знаем, кто и где медленно собирает тёмное воинство. Игроки берут на себя роли авантюристов из разных народов: свободных людей Гондора, весёлых хоббитов Шира, бессмертных эльфов Лориена. Группа исследователей отправляется навстречу опасностям, среди которых зеленокожие орки и гоблины, смертоносные варги, стремительные гигантские пауки и даже тени забытых королей.

В основе «Приключений» лежит механика пятой редакции Dungeons & Dragons, построенная вокруг классовой системы и броска двадцатигранника. Авторы полностью переделали все базовые классы, заменили расы на одиннадцать культур и добавили несколько новых механик, связанных с приключениями, — например, влияние Порчи, совращающей персонажа.

Почему ждём? Нельзя так просто взять и не добавить игру про Средиземье в список! Современных НРИ по вселенной Джона Толкина всего две, и это одна из них. Локализация второй — с большим упором на исследования и с самостоятельной системой в основе — под вопросом из-за конфликта между западными компаниями. Впрочем, судя по отзывам, движок D&D тоже неплохо передаёт дух приключений в Средиземье.

На русском выйдут две основные книги. «Руководство игрока» описывает создание персонажей и ключевые механики, содержит примеры снаряжения, карту Средиземья и подобную общедоступную информацию. А «Книга Хранителя» — настоящий артефакт не только для ролевиков, но и для поклонников вселенной. В ней подробно рассказывается о Диких Землях, Озёрном городе, Лихолесье и других знаменитых местах, а ещё, например, даются рекомендации по созданию приключений и NPC или изменению правил.

Для кого? Для скучающих по Средиземью, знатоков творчества Профессора и любителей D&D 5e.

Call of Cthulhu 7e

Что? Приключенческий детектив по мифам Ктулху.

Кто издаёт и когда выходит? Hobby World. В первом полугодии выйдет стартовый набор, во втором — книга правил для ведущего (Keeper Rulebook).

О чём и как играть? В «Зове Ктулху» игроки берут на себя роль исследователей, которые волей-неволей оказываются втянуты в мистические происшествия. Персонажи сталкиваются с изнанкой мира и узнают, что на самом деле человеческая цивилизация — лишь песчинка в мироздании, где бал правят Великие Древние и их прислужники. Сыщики, преодолевая страх смерти и потери рассудка, ведут дела. И всё это — в антураже 1920-х.

Основная механика построена на d100, а в самой системе нет классов и уровней. Персонажа определяют базовые и производные характеристики. Чтобы совершить проверку, сыщик должен выкинуть меньше значения той или иной характеристики. Порой это будет непросто, так что стоит привыкнуть, что «Зов Ктулху» подталкивает ваших героев к страданиям и медленно лишает их рассудка.

Почему ждём? Первая редакция вышла ещё в 80-х (из неё потом выросли настольные игры серии «Ужас Аркхэма»), и с тех пор издательство Chaosium выпустило десятки справочных материалов, многие из которых можно без проблем использовать и с современными правилами. Кроме того, для Call of Cthulhu вышло множество готовых сценариев, объясняющих тонкости проведения игр в жанре лавкрафтианского детектива.

Если боитесь высокого порога вхождения, то обратите внимание на стартовый набор. Он объясняет основы и содержит несколько готовых персонажей, игральные кости и сценарии примерно на 12 часов геймплея.

Для кого? Для тех, кому нравится нуарная атмосфера, творчество Лавкрафта, настолки семейства Arkham Files и детективные сюжеты.

Fallout. Война в Пустоши

Что? Постапокалипсис и ретрофутуризм — старый добрый Fallout.

Кто издаёт и когда выходит? «Пандора Бокс», предзаказ стартует 21 января.

О чём и как играть? В Fallout игроки берут на себя роли жителей поселений, выходцев из Убежищ и жителей мира, разрушенного ядерной войной. Героям предлагается изучать радиоактивную Пустошь, сражаться с мутантами и бандитами, исследовать заброшенные города и разбираться с представителями могущественных фракций вроде Братства Стали и Анклава.

Ролевая игра «Fallout. Война в Пустоши» — это по сути большое самостоятельное расширение для одноимённого варгейма с миниатюрами. В их основе лежит примерно одна и та же система S.P.E.C.I.A.L., в которой используются 20- и 12-гранные игральные кости с особыми значениями. В ролевой игре участники создают персонажа при помощи карточек архетипов (доступны, например, бандит, техник и исследователь), после чего дополняют образы отличительными чертами. Из варгейма авторы также взяли идею использовать карточки снаряжения — отслеживать оружие и броню с их помощью намного проще.

Почему ждём? Потому что война никогда не меняется. Один из самых известных постапокалиптических сеттингов наконец-то получил достойное ролевое воплощение (давайте не будет вспомнить о Fallout PnP). Из-за взаимосвязи с варгеймом «Fallout. Война в Пустоши» приглянётся как поклонникам скирмишей, так и ролевикам. За разработку отвечает команда Modiphius, которая прославилась играми по известным франшизам: они делали и «Хроники Мутантов», и Infinity, и «Звёздный путь» и «Конан».

В базовую книгу правил входит мини-кампания в трёх частях под названием «Парцифаль и Рыцари Пустошей», которая наглядно демонстрирует, как создавать истории и сцены в духе Fallout. Для Наблюдателя (The Overseer, так здесь зовут ведущего) также приведены уточнения вроде «как быть, если игроки не хотят идти по типичному геройскому пути», а соответствующая глава рассказывает, как взаимодействовать с игромеханикой, и вводит дополнительные правила по созданию предметов и поселений.

Для кого? Для тех, кому нравится выживание в постапокалипсисе, сам сеттинг Fallout, элементы варгеймов и изучение новой игромеханики.

Genesys

Что? Универсальная система правил для разных сеттингов.

Кто издаёт и когда выходит? Hobby World, 2020.

О чём и как играть? Genesys — игра без конкретного сеттинга, в этом она схожа с другими универсальными системами правил вроде GURPS и «Дневника авантюриста» (Savage Worlds). Роли игроков в первую очередь зависят от выбранного игрового мира, но, в целом, движок рассчитан на типичных искателей приключений. Издательство Fantasy Flight Games, разработавшее Genesys, выпустило для игры два сеттинговых руководства — киберпанк Android (вселенная игр «Нью-Анджелес» или Android: Netrunner) и фэнтези Терринот («Герои Терринота»). Но в целом использовать Genesys можно для любой вселенной, в том числе и вашей любимой.

В основе правил лежит бросок нескольких кастомных игральных костей, на которых изображены специальные символы. Для броска игрок набирает «положительные» кости (зависят от характеристик и навыков персонажа), ведущий добавляет в пул «отрицательные» (отражают сложность и обстоятельства). Выпавшие символы определяют, как разрешилась ситуация: если «положительных» символов осталось больше, то всё хорошо, а если «отрицательных», то наоборот. Чаще бывает «успех с последствиями» — у персонажа всё получилось, но он, например, накопил стресс или привлёк внимание.

Почему ждём? На русском языке мало универсальных систем правил вроде упомянутого ранее «Дневника авантюриста» или Fate Core с несколько абстрактным игровым процессом. Небольшим препятствием могут стать игральные кости, но издатель обещает завезти их, когда в продажу поступит локализованная книга.

Хотя у Genesys нет сеттинга «по умолчанию», в книге правил приводится несколько примеров антуража для фэнтези, стимпанка и фантастики. Вместе с ними прописаны и дополнительные правила — например, для сотворения заклинаний.

В анонсе с «Ролекона» российский издатель уточнил, что в планах пока что нет игр по «Звёздным войнам» и «Легенде пяти колец», которые опираются на ту же систему правил (пусть и несколько изменённую). Можно предположить, что Hobby World сперва оценят интерес аудитории, а потом уже решат, издавать ли «Звёздные войны» и «Легенду».

Для кого? Для любителей кастомных игральных костей, поклонников универсальных систем и экспериментаторов, которые ищут подходящие правила для своего мира.

Pathfinder 2e

Что? Игра в жанре эпического фэнтези, обновлённая редакция наследницы D&D 3,5.

Кто издаёт и когда выходит? Hobby World, ноябрь 2020.

О чём и как играть? Об отважных искателях приключений в фэнтезийном мире Голарион — эдаком лоскутном одеяле, где собраны десятки регионов и стран с самыми разными культурами и особенностями: от тиранической Челии под властью дьявольских сил до технологической Нумерии, от сурового холодного Иррисена с избушками на курьих ножках до Золотого пути с восточным колоритом.

На первый взгляд, во второй редакции не так уж много новшеств: выбираем класс, выбираем расу (здесь они называются «наследия»), берём всё тот же d20, добавляём всё те же проверки с модификаторами, кидаем и сравниваем результат со сложностью. Но в деталях изменений уйма — игра больше не похожа на чудовище Франкенштейна из кусков старой D&D 3,5. Многие элементы хорошо подогнаны друг к другу, развитие персонажа выверено, а темп сражений стал выше.

Почему ждём? Paizo мощно поддержали вторую редакцию Pathfinder на старте, подготовив новый «Бестиарий» и первые сценарии из очередной «Серии приключений» (шесть больших историй, связанных единым сюжетом). А в 2020 и вовсе планируется грандиозное переиздание серии приключений Kingmaker, где искатели приключений могут основать собственное королевство. Издатель планирует и дальше радовать новым контентом поклонников Pathfinder 2e.

А ещё Pathfinder 2e — просто хорошая фэнтезийная ролевая игра, которая может зацепить тех, кому поднадоела Dungeons & Dragons. Они обе передают дух приключений, но любителям поковыряться в игромеханике и поискать интересные опции для персонажа понравится скорее новый Pathfinder. Опасения вызывает только судьба первой редакций, к которой вышло немало материалов, в том числе на русском. Впрочем, Hobby World обещали поддерживать её параллельно со второй, пока сообщество будет проявлять интерес. Остается надеяться, что он не потухнет после выхода PF 2e.

Для кого? Для любителей фэнтези, для поклонников системы d20, для фанатов старой Pathfinder.

Vampire: the Masquerade v20

Что? Юбилейное переиздание культовой игры на стыке городского фэнтези и готик-панка.

Кто издаёт и когда выходит? «Студия 101», начало 2020-го.

О чём и как играть? О Мире Ночи и тайном сообществе кровопийц из разных кланов, в которых собраны архетипы из мифов, легенд и городского фольклора. Представители кланов уже много веков ведут игру, в которой борются за власть, могущество и влияние, а также стараются сделать так, чтобы люди не узнали о существовании вампиров. Игроки берут на себя роли недавно обращённых кровопийц, которые пытаются вписаться в игру кланов и при этом сохранить остатки человечности.

В основе правил — бросок пула десятигранников. Игрок набирает игральные кости за подходящие для проверки характеристики и способности, бросает их и считает те, на которых выпало число, равное или больше сложности. Чем больше выпало таких игральных костей, тем выше степень успеха. Персонажа в «Вампирах» определяют характеристики, способности и принадлежность к клану, которая открывает не только пространство для отыгрыша, но и доступ к Дисциплинам — сверхъестественным вампирским силам.

Почему ждём? Ну, это же культовые «Вампиры. Маскарад», на которых выросло целое поколение ролевиков! Игру долгие годы знали только по фанатским-пиратским переводам, которые зачастую распечатывали и сшивали в виде книги правил. Теперь Мир Тьмы приходит в Россию официально — в виде юбилейного переиздания книги правил v20. Это 600-страничная энциклопедия, в которой авторы собрали переработанные правила, описания тринадцати кланов, правила для игры зрелыми вампирами (анциллами и старейшинами) и даже коллекцию «линий крови» — эдаких маловлиятельных кланов — и антитрибу-отступников.

«Студия 101» не планирует останавливаться на «Вампирах» v20 и уже анонсировала работу над «Подменышами» и «Вампирами» v5. Правда, пока без подробностей.

Для кого? Для готов-ролевиков, для поклонников городского фэнтези вообще и Мира Тьмы в частности, для любителей социальных и драматических игр.

Смотрите также Возвращение в мир ночи: обзор книги правил Vampire: The Masquerade V20 Рассказываем, что может предложить игра как новичкам, которые только открывают для себя Мир Тьмы, так и опытным Рассказчикам, уже знакомым с сеттингом.

Warhammer Fantasy Roleplay 4ed

Что? Четвёртая редакция классической ролевой игры в жанре тёмного фэнтези.

Кто издаёт и когда выходит? «Студия 101», начало 2020-го.

О чём и как играть? В WFRP 4ed игроки берут на себя роли жителей Империи: людей, дварфов, полуросликов, а также лесных или высших эльфов. Участники выбирают представителя одного из пяти народов, который принадлежит к той или иной профессии: от воителя до торговца, от аптекаря до волшебника. Как и в ранних редакциях, можно выбирать карьеру самому, а можно отдать судьбу в руки случая. У искателей приключений много занятий на выбор: от путешествий между городами и разборок аристократов до борьбы со скейвенами в канализациях и попыток остановить культы Хаоса.

Четвёртая редакция наследует почти все особенности «двушки». Персонажа определяют его характеристики, навыки и карьера — последняя не столько задаёт ограничения (как, например, класс в D&D), сколько служит ориентиром развития персонажа. В основе правил — бросок d100. Игроку нужно выбросить число меньшее, чем значение его характеристики. В разных ситуациях, разумеется, он применяет разные модификаторы — например, для обычной задачи участник всегда добавляет +20 к значению своей характеристики.

Почему ждём? «Ваха-фэнтези», может, и не завоевала в России большой популярности в качестве настольной ролевой игры, но вселенную у нас любят и ценят. В своё время по сети даже разошлись выдержки фанатского перевода книги правил второй редакции. Авторы WFRP 4e бережно взяли самое главное из старых книг, стряхнули пыль, местами докрутили и обновили, и на выходе получилась достойная наследница, уже не такая архаичная, но всё ещё цепляющая детальными правилами по сражениям и таблицами критического урона и смертельных ранений.

А ещё у WFRP 4e один из лучших стартовых наборов, который должен стать стандартом индустрии. Даже коробка в нём — не просто картон, а карта местности и ширма ведущего! Сперва в продажу поступит именно стартовый набор, а потом уже и увесистая книга. Для начала «коробки» с её шестью персонажами, одиннадцатью сценариями, раздаточным материалом, путеводителем по городу Убершрейку и полуторами сотнями сюжетных зацепок точно должно хватить.

Для кого? Для любителей кричать WAAAGH! и пинать скейвенов, для поклонников тёмного фэнтези и брутальных правил, для ценителей детально прописанных сеттингов.

Смотрите также Кровь и хаос: обзор Warhammer Fantasy Roleplay 4ed Без шуток, это ремейк классики, который мы заслужили. Всё на месте — хардкор, таблицы ранений, рандомная генерация и, конечно, традиционный d100.

А ещё:

«Кориолис. Тайна Эмиссара» (Coriolis: Emissary Lost) — большое дополнение для «Кориолис. Третий горизонт» (около 220 страниц), куда входят два связанных единым сюжетом сценария, конструктор приключений, обзорная информация о мире и новые правила психомистицизма. Издаёт «Студия 101», примерная дата выхода — февраль 2020.

Tales from the Loop — игра об альтернативных 80-х, где участники берут на себя роли подростков. Этот мир похож на наш, но история в нем пошла по иному пути после открытия магнетринного эффекта, которое дало невероятный толчок развитию робототехники. В основе игры лежит механика «Точки отсчёта» («Мутанты», «Кориолис»). Издаёт «Студия 101», итоговое название книги — «Тайны Эхосферы» (переводчик рассказал, почему в итоге выбрали такое название). Предварительных дат нет, так что, возможно, и не в 2020, но хотелось бы верить.

«Неизвестные армии» (Unknown Armies) 3ed — постмодернистская игра на оккультную тематику. Очень своеобразное городское фэнтези о сломленных людях, которые собираются исправить мир. В игре необычная система магии — для проявления силы обладатели сверхспособностей (их здесь зовут адептами) обращаются к парадоксам общества и постоянно отвечают на вопрос «чем ты рискнёшь, чтобы изменить мир?». В основе правил — бросок d100. Издаёт «Пандора Бокс», точной даты нет, краудфандинговую кампанию запустят в конце зимы или начале весны.

«Фэншуй» (Feng Shue) 2ed — кинематографичная игра, вдохновлённая гонконгскими боевиками, где хорошие парни разбираются со злодеями. Правила позволяют «насыпать» мистики на свой вкус, а также перенести место действия в один из четырёх сеттингов: эпоху империи Тан, эпоху Опиумных войн, современный Гонконг или постапокалиптическое будущее. В основе правил — выбор «киношного» архетипа и бросок «1d6 минус 1d6». Издаёт «Пандора Бокс», точной даты нет, краудфандинговую кампанию запустят в этом году.

S. Petersen’s Field Guide to Lovecraftian Horrors — художественный артбук для игры Call of Cthulhu. В книге нет игромеханики, зато полно цветных иллюстраций и подробных описаний к 53 существам из мифов Ктулху. Среди деталей приводятся сравнительные размеры, примечания о среде обитания и жизненном цикле, предупреждения для наблюдателей. Для поклонников приведён объёмный список рекомендаций и библиография. Издаёт Hobby World, выходит ориентировочно весной 2020.

«Вотердип: Драконий куш» (Waterdeep: Dragon Heist) — приключение для D&D 5ed в жанре городского плутовского фэнтези, действие которого разворачивается в Вотердипе, знаменитом городе Фейруна. Авторы сделали упор не на зачистку подземелий, а на интриги и расследования, связанные с попыткой добыть клад — целую гору золотых монет. Издаёт Hobby World, выходит в этом году.

«Shadowrun: Шестой мир» (Shadowrun: Sixth World) — свежая редакция игры по знаменитому сеттингу, сочетающему элементы киберпанка (мрачная дистопия, сети, импланты, мегакорпорации) и фэнтези (магия, Астрал, волшебные расы). Игроки берут на себя роли раннеров, выполняющих различные и зачастую незаконные заказы. Издаёт Hobby World, осенью собрали средства на выпуск стартового набора (выходит в мае 2020). Полная книга правил в работе, конкретики по датам нет, надеемся на этот год.