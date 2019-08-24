«Герои Терринота». Входной билет в мир настольных приключений

Приключенческих кооперативных игр много, взять ту же «Мрачную Гавань», «Особняки безумия», «Клинок и колдовство». Но, как правило, все они имеют внушительный ценник, обеспечивают продолжительные партии и сложны в освоении. Опытных настольщиков это вряд ли остановит. А как быть тем, кто только знакомится с миром настольных игр и хочет прикоснуться к жанру кооперативных приключений без лишних вложений и страха перед неподъёмными правилами? Совсем недавно на прилавках отечественных магазинов появилась игра, удовлетворяющая всем этим требованиям: быстрая, простая и недорогая.

Heroes of Terrinoth Тип игры: кооперативное приключение, карточная

Автор: Адам Сэдлер, Брэди Сэдлер

Художники: Мелисса Шетлер, Тим Фландерс, Джордан Кербоу

Издатель в России: Hobby World, 2019 год

Количество игроков: 1–4 (оптимальное — 4)

Возраст игроков: от 12 лет

Длительность партии: 30–60 минут

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«Герои Терринота» — кооперативная настолка, где игроки собирают отряд искателей славы и неприятностей и отправляются в приключение. Всего в базовой коробке таких приключений восемь: три обычных, два жутких и три кошмарных (речь, разумеется, идёт о сложности). Игроки выбирают сценарий, достают из коробки карту соответствующего босса, по особым правилам готовят колоду врагов, колоду локаций и колоду исследования, выбирают один из четырёх основных классов (целитель, маг, разведчик или воин) и одного из троих героев, принадлежащих этому классу. Осталось только выложить первую локацию, врагов, которые вас в ней встретят, и можно начинать.

В отличие от аналогичных игр, в «Героях Терринота» нет поля, и, чтобы добавить тактическую глубину, авторы воспользовались интересной механикой: при открытии новой локации, в том числе и самой первой, игроки вступают в ближний бой с указанным на ней числом врагов. Однако некоторые враги не бросаются в драку сразу, а ждут своего часа в области теней, скрытые от взоров героев. На протяжении всей партии игрокам нужно грамотно распределять противников между областью теней и персонажами, чтобы нивелировать сильные стороны монстров и не потерять ослабленного ранами товарища под их натиском.

Время для героизма

Игра делится на раунды, состоящие из четырёх фаз: герои, враги, испытания и поход. Условия победы и поражения в каждом сценарии свои, и партия продолжается, пока одно из них не будет выполнено.

В фазу героев игроки ходят по очереди, пока не разыграют четыре карты способностей. У каждого класса они немного разнятся, но всё равно сводятся к атаке, разведке, отдыху или поддержке. При разыгрывании способности игрок поворачивает карту (повёрнутыми картами нельзя пользоваться) и последовательно выполняет описанные на ней шаги.

Какое бы действие вы ни выбрали, его успешность определяет бросок игральных костей. За каждый символ кубика на карте способности игрок бросает белую кость, а за каждого врага, находящегося в ближнем бою с его героем, — чёрную. На белых кубах нет пустых граней, каждая из них по-своему полезна: щит убережёт от лишнего урона, символ успеха сделает действие более эффективным, а абсолютного успеха — ещё и позволит перебросить кубик, засчитав также и новый результат. На чёрных костях пустые грани присутствуют, но для героев это даже лучше, ведь каждый символ ответного удара активирует врага, находящегося в ближнем бою, причём бить персонажа будет сначала самый сильный монстр. Если же выпадет грань с символом угрозы, сработает особый (и часто очень неприятный) эффект с карты босса или планшета сценария.

Если герой атаковал, он наносит врагу урон, равный количеству выпавших символов успеха. Если разведывал — на карту текущей локации выкладываются жетоны продвижения в том же количестве, а игрок тянет карту из колоды исследования. Если поддерживал — другой персонаж получает жетоны успеха (перед броском кубов он сможет воспользоваться ими, чтобы усилить своё действие) и зачастую поворачивает одну из своих карт. Если же герой отдыхал — он излечивает раны и приводит в состояние готовности карты всех своих способностей.

В колоде исследований вас ждут как полезные предметы, так и неприятные события. Разведчик может выбрать одну карту из двух, а вторую положить сверху или снизу колоды. Полезная особенность, если вы не любите сюрпризы.

Разумеется, разведчик лучше других умеет разведывать, воин — драться, а целитель — оказывать поддержку, но в «Героях Терринота» ситуация меняется стремительно. Каждый успеет побывать в лучах славы, сражаясь на передовой, или подставить плечо другу, когда тот будет нуждаться в помощи. Действия здесь имеют время перезарядки, поскольку карты способностей разворачиваются чаще всего лишь во время отдыха или поддержки, из-за этого и планировать нужно наперёд, и ходы выходят разнообразными, и герои не становятся заложниками своих классов.

Гнолль на выдумки хитра

Монстры в «Героях Терринота» серьёзно различаются. У каждого из них свой алгоритм поведения и замешиваются в колоду они тройками: два приспешника и один вожак (у вожаков выше характеристики и есть защита от некоторых эффектов). К каждому противнику нужен свой подход, ведь некоторые из них предпочитают дальний бой, их лучше держать рядом, другие — напротив, гораздо опаснее вблизи, третьи вообще не нападают, зато обладают сильным ответным ударом, а четвёртые будут преследовать вас по пятам всю игру, даже после смены локации.

Противостояние героев и врагов превращается в интересную головоломку с небольшим элементом случайности на кубах. Командная работа очень важна: лебедь, рак и щука здесь в музыканты не сгодятся.

Когда и герои, и враги выполнят все свои действия, наступает фаза испытаний. Жетон песочных часов передвигается на следующее деление на планшете сценария, а игроки зачитывают текст соответствующего испытания. Иногда происходит что-то хорошее — например, герои получают возможность улучшить одну из своих способностей, — но чаще разыгрывается неприятный эффект или появляются новые враги, а то и босс собственной персоной.

Впервые выбирая карту продвинутой способности, игрок выбирает и дополнительный класс своего героя. В дальнейшем он сможет пользоваться улучшениями только этого класса. Эх, а как бы хотелось сложных мультиклассовых персонажей с интересной синергией, ведь сейчас максимальная связь между картами — это усиление эффекта за количество повёрнутых ранее карт или поворот подготовленной.

Завершается раунд фазой похода. Если игрокам удалось собрать достаточно жетонов продвижения на карте текущей локации, они могут отправиться к следующей. Из колоды локаций достаётся новая карта, а нынешняя уходит в сброс вместе со всеми противниками, находящимися в области теней, — это не побег, а тактическое… выступление. Тем более, что сбежать от проблем не удастся — новые территории несут новые опасности. Иногда игроки будут знать, куда держат путь, но чаще и место, и враги, подстерегающие там, будут сюрпризом для героев.

Приключение и наказание

Благодаря простым механикам и небольшому количеству художественного текста игроки могут поучаствовать в собственном приключении, где найдётся место путешествию по опасным землям, коварным врагам, скрывающимся в тени, а также тактике и азарту, героизму и взаимовыручке. Если при этом отыгрывать роли и бросаться в бой с криками: «Я испепелю тебя, жалкий гоблин!», игра принесёт море удовольствия при относительно коротких партиях.

Но, как и у любой другой игры, у «Героев Терринота» есть ряд недостатков. Часть из них несущественна: например, сценарии здесь не объединены в кампанию. Кому-то это может не понравиться, но зато и собираться постоянно одним составом не нужно, и играть много раз за одного героя необязательно.

Другие уже более неприятные.

Основной недостаток игры — время подготовки к партии. Колода врагов составляется довольно долго из случайных карт противников разных типов, разделённых на тройки. Нужно собрать три стопки, перемешать карты в них, а потом сложить всё вместе. Это и правда утомительно, особенно для такой короткой игры. Зато приключения получаются вполне разнообразными, и сложность в них нарастает постепенно, так что, пожалуй, оно того стоит.

«Терринот» не удивит вас интересными расами и необычным миром, это самое что ни на есть классическое фэнтези, простоватое, но обаятельное. Здесь нет ярко выраженного сюжета, только художественные наброски, историю вы должны придумать сами, и, если не заниматься этим вовсе, «Герои» могут показаться чересчур механическими.

А ещё в «Героях» нет защиты от альфа-игрока — всеми четырьмя персонажами можно управлять в одиночку, отсутствие скрытой информации и довольно низкая сложность позволяют это сделать.

Опытных, хардкорных игроков «Герои» вряд ли привлекут, ведь более или менее серьёзный вызов им смогут бросить только кошмарные сценарии. Зато новичкам в приключенческом жанре, не готовым тратить много времени на изучение правил и покупать дорогие большие коробки, эта игра подойдёт как нельзя лучше.

Итог: «Герои Терринота» — несложная приключенческая кооперативная игра. Бывалым настольщикам она может показаться простоватой, зато новичкам позволит окунуться в мир настольных игр без лишних заморочек и затрат. Контента в игре достаточно, чтобы проходить сценарии по нескольку раз, а сами приключения достаточно разнообразны. Если б не долгая подготовка к партии и слабая синергия между картами способностей, «Герои Терринота» могли бы стать классикой в своей нише.