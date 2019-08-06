Mansions of Madness: Second Edition Тип игры: приключение, детектив, dungeon crawler

Автор: Никки Валенс, Кори Коничка (первая редакция)

Художники: Джейкоб Мюррей, Кристи Баланеску, Йоан Бисоннет

Издатель в России: Hobby World, 2019 Количество игроков: 1–5 (оптимальное: 3–4)

Возраст игроков: от 12 лет

Длительность партии: 2–6 часов (в зависимости от сценария)

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Вселенная «Мифов Ктулху» подарила нам множество интересных настольных игр, к большей части которых приложила руку компания FFG. Самым популярным стало второе издание «Ужаса Аркхэма» (2005). Выпущенный в 2013 году «Древний Ужас» развил его идеи, перенеся действие из небольшого массачусетского городка на глобальную карту. А первая редакция Mansions of Madness (2011), наоборот, сузила сцену до размеров особняка. Каждая игра серии совмещала в себе проверенные механики и интересные новшества — и обрела тысячи фанатов по всему миру. Но настоящие инновации достались второму изданию «Особняков безумия» (2016), о котором сейчас и пойдёт речь. Приложение, добавленное разработчиками в игру, сумело сделать, казалось бы, невозможное: оно полностью разрушило стену из механик, разделявших игроков и обитателей лавкрафтовских мифов. Ужас ещё никогда не был так близок и так реален.

Танцы с бубном на костях

«Особняки безумия» — настольный кооператив с глубокой атмосферой. Игроки в роли сыщиков пытаются за отведённое время расследовать мистические события, происходящие в одном из особняков. Партия начинается с запуска приложения и выбора сценария. Определившись с сыщиками и получив стартовые предметы, игроки читают вводную, настраивающую на нужный лад. Никаких конкретных указаний на этом этапе вы не увидите — цель игры будет меняться по ходу расследования, обеспечивая сюжетные твисты и постоянную вовлечённость.

Наличие связной, интересной и атмосферной истории, наполненной деталями, выделяет «Особняки безумия» на фоне других игр серии, где на первый план часто выбивается механичность игрового процесса.

Приложение отвечает и за выкладку первых тайлов. Оно подскажет, где расставить сыщиков и положить жетоны взаимодействий. Размещение жетонов сопровождается художественным текстом, и этот текст нужен отнюдь не для красоты. Если из соседней комнаты особняка доносится крик, необходимо скорее броситься на помощь! Или, наоборот, не ввязываться в неприятности? Вам решать. И у любого решения будут последствия.

В фазу сыщиков герои действуют по очереди, в произвольном порядке. Дважды за ход каждый из них может выполнить перемещение, исследование, обыск или обмен. Также можно поболтать с кем-нибудь из местных обитателей, если он настроен дружелюбно, или атаковать его — если нет. Некоторые предметы обеспечивают персонажей особыми видами действий. Но, что бы вы ни выбрали, почти наверняка в вашей руке окажутся кастомные восьмигранные «кубики», и их количество будет напрямую зависеть от характеристик вашего сыщика. Чем выше навык, тем больше шансов на успех: например, силач лучше справится с выбиванием двери, а внимательный персонаж будет удачливее в обыске.

Устаревшая механика проверок обрела здесь новую жизнь. Во-первых, «Особняки безумия» по игровым ощущениям действительно приблизились к настольным ролевым играм — развитие истории тут важнее победы, которую легко упустить из-за неудачного броска. Во-вторых, результаты большинства проверок не делятся на «чёрное и белое». Например, от урона можно защититься частично: каждый выброшенный «успех» уменьшит его на единицу. Если не повезёт, удар когтистой лапы станет фатальным. Но достаточно ловкий сыщик может отделаться парой царапин или вовсе увернуться от нападения. И атмосфере плюс, и игровой процесс получается менее непредсказуемым и не таким сумбурным. Наконец, не всякая проверка требует от вас успешного прохождения «здесь и сейчас»: условный сейф с секретными документами можно взламывать несколько ходов подряд, а эффект от ваших действий будет накопительным. Таким образом, проверки, набившие оскомину в прошлых играх серии, стали гораздо глубже и разнообразней.

Кроме грани с «успехом» и «пустышки», на каждом кубике есть «лупа». Её тоже можно превратить в «успех», но для этого придётся потратить жетон улики. Эти жетоны проще всего получить во время обыска, изучая подозрительные объекты. В какой момент лучше воспользоваться уликами, решать вам — на все проверки их не хватит. Благодаря этой механике у игроков появляется возможность влиять на ситуацию, но не настолько, чтобы забыть об атмосфере ужаса и безысходности.

За фазой сыщиков следует фаза мифа. Во время неё творятся тёмные и загадочные события, за которые мы так любим произведения Лавкрафта и его последователей. Монстры перемещаются по полю в поисках добычи, мирные жители прячутся от зловещих скрипов и стенаний, сюжет неумолимо приближается к развязке.

Борьба с физическим воплощением тёмных сил здесь скорее необходимость, чем основа геймплея. Если вы решите игнорировать монстров, не надейтесь на взаимность — каждый ход они будут преследовать сыщиков, нападать на них и вселять ужас в их сердца. Напротив, сосредоточившись только на борьбе с порождениями зла, вы рискуете потерять слишком много времени — вашего основного ресурса. Порой найти баланс очень сложно, и придётся делить обязанности: кто-то будет сражаться, кто-то — искать зацепки. Если не справятся первые, сыщики погибнут, если вторым не повезёт вовремя распутать клубок, обязательно произойдёт какое-нибудь скверное событие.

Борьба с монстрами и поиски истины продолжаются, пока сыщики не проиграют или не выполнят победные условия. В каждом сценарии эти условия свои, они могут меняться в зависимости от действий героев и никогда не известны с начала партии. Только продвинувшись по сюжету, игроки смогут выстроить более-менее чёткую картину. И разные прохождения одного и того же сценария приоткрывают завесу тайны с разных сторон. Сперва вам придётся удостовериться, что творится нечто действительно странное. Затем понять, что и где. После этого вмешаться, чтобы остановить это. И, наконец, если не выйдет предотвратить катастрофу — хотя бы справиться с её последствиями.

Будьте внимательны: не всегда выполнение текущей цели гарантирует хорошую концовку. Добиться её непросто, но даже печальное завершение расследования не вызовет сильных негативных эмоций — опять же из-за близости «Особняков безумия» к настольным ролевым играм. История здесь правит бал, и отвечает за неё тоже приложение-помощник.

Человек (не) против машины

В первой редакции был «мастер» — игрок, выступающий на стороне злых сил. И его основной целью была победа, а не формирование атмосферы для участников игры. У подобного подхода есть свои плюсы, но уравновесить минусы им вряд ли под силу. «Мастер» — полноценный игрок, ему нужно время на планирование, это затягивает как подготовку, так и саму партию. Стратегическое противостояние приводит к большей механичности игры — вместо погружения в атмосферу нужно постоянно держать в голове, что же задумал соперник, какие ловушки он приготовил. В дуэлях подобный подход работает как нельзя лучше, в атмосферных кооперативах — нет.

Хорошо, если с «мастером» столько проблем, может быть, стоило просто заменить его набором колод искусственного интеллекта, как сделали во многих других играх? Возможно, но FFG пошли иным путём. Они решили делегировать полномочия игрока-антагониста приложению. И, учитывая недоверие настольного сообщества к внедрению электронных устройств, определённый риск в этом был. Однако опасения не оправдались.

Как оказалось, обезличенное приложение прекрасно подходит на роль непостижимых сил. Ему проще поддерживать атмосферу, оно не затягивает игру, выводит интерактивную составляющую на новый уровень, да ещё и добавляет зловещее звуковое сопровождение. Кроме того, игрокам не приходится тщательно следить за выполнением правил — ответственность за большую часть алгоритмов приложение берёт на себя.

Как уже было отмечено в прошлой главе, оно определяет стартовый инвентарь сыщиков и раскладку поля, предписывает, какие тайлы добавить во время исследования новых территорий, даёт быстрый доступ к описанию интерактивных объектов и возможность удобно с ними взаимодействовать, наконец, управляет событиями и монстрами и постоянно нагнетает напряжение.

Сразу же возникает вопрос: «А почему бы тогда и вовсе не отказаться от настольной составляющей, перенеся в цифровое пространство всю игру целиком?» Есть несколько «но», ставящих крест на этой идее. В своём нынешнем состоянии приложение не перегружено: вводить информацию в него нужно по минимуму, да и само оно сообщает только самое важное. Уместить на одном экране карты, принадлежащие всем игрокам, попросту невозможно. Оставлять эту информацию доступной по требованию — тоже не выход: количество манипуляций с приложением вырастет многократно. Разложенные перед участником партии игровые компоненты определяют его зону ответственности, личное пространство, дарят ощущение физического присутствия. А онлайн-партия этого ощущения может лишить и «бояться вместе» не позволит.

FFG удалось найти баланс с внедрением новых технологий — не зря многие называют помощника для «Особняков безумия» лучшим примером приложения-компаньона для настольной игры.

Как тут сходят с ума

Использование приложения открыло перед разработчиками ряд новых возможностей. Объёмные тексты со сложной структурой на бумаге смотрелись бы нелепо. А на экране монитора или планшета можно легко прочитать описание объекта, вступить в диалог или во взаимодействие с персонажем, не прибегая к изнурительному листанию книги сценариев в поисках нужного абзаца после каждой реплики. В результате «Особняки безумия» стали действительно нарративной игрой с по-настоящему хорошим художественным текстом, что для настольных игр — редкость.

Упрощение одних механик за счёт приложения позволило усложнить и разнообразить другие. Например, заклинания в игре представлены небольшими колодами карт. На обратной стороне каждой карты написан побочный эффект от применения заклинания, и он игрокам заранее не известен. Может пронести, а можно и другу подпалить пятую точку. А вы что хотели, играя за обычных сыщиков, — в магии они дилетанты, Хогвартсов не кончали!

Ещё интереснее реализована механика ран. Если вы провалили проверку во время опасного паранормального явления или защищаясь от атаки монстра, ваш сыщик получает «урон». То же самое касается и «ужаса» — тяжело сохранять рассудок, когда призраки проходят сквозь стены, а из другого конца коридора выглядывает морда с щупальцами. Взятая лицом вниз карта «урона» не имеет дополнительного эффекта, а вот вытянутая в открытую может подарить персонажу пару седых волос. Если перед вами лежит «просто рана», считайте, что вам повезло, ведь всё могло обернуться, например, сломанной рукой или ногой, существенно ограничивающими возможности вашего героя. Но и карты «урона», лежащие в закрытую, способны преподносить неприятные сюрпризы: некоторые эффекты могут переворачивать их лицом вверх, открывая новые слабости персонажа.

Открытые карты «ужаса» тоже несут опасность. Если повезёт, персонаж отделается «лёгким испугом», если нет — получит, например, боязнь темноты или замкнутых помещений. С такими фобиями не стоит врываться в тесный неосвещённый подвал — это не лучшим образом скажется на рассудке.

Сыщик, впервые получивший урон, равный значению его здоровья, становится раненым. Повторное ранение приводит к гибели. Оставшиеся в живых отыгрывают дополнительную фазу и терпят поражение, если к её концу выполнить победные условия не удаётся.

А ещё можно сойти с ума. Перебравший ужаса сыщик получает карту «безумия», зачастую меняющую для него условия победы и поражения. И раскрывать эти условия нельзя: безумие — очень личная штука. Один факт получения такой карты порождает волну недоверия и паранойи, ведь бывший соратник может стать бесполезен или вовсе переметнуться на сторону зла. Введение скрытых ролей под конец партии понравится не каждому: как бы атмосферно это ни было, но кооперативную основу игры ставит под серьёзный удар. Увы, повторно сойти с ума не удастся: как и в случае с ранением, это приводит к гибели персонажа.

Из первого издания «Особняков безумия» во второе перекочевали головоломки. Правда, как и «мастер», вместо физического воплощения они получили цифровое. Есть всего три вида логических задачек: «головоломка-замо́к», «головоломка-код» и «головоломка-пятнашки». Игрокам предстоит взламывать замки, разгадывать шифры и собирать по кусочкам разорванные фотографии. Разные головоломки требуют разных навыков; чем выше у сыщика соответствующий навык, тем больше у него действий на решение. Каждая потраченная улика добавляет ещё по одному действию. Задачки можно решать сообща вне зависимости от того, чей персонаж ходит. И, если не удалось справиться с первой попытки, не стоит отчаиваться — приложение сохранит прогресс, повезёт в другой раз.

Головоломки неплохо вписаны в игровой процесс, но у некоторых игроков они могут вызвать неприятные ассоциации с тайм-киллерами для мобильных устройств. То же самое касается механик урона и заклинаний. Они отлично проработаны, но на постоянное перекладывание карт тратится и время, и внимание. А внимание хочется в первую очередь сконцентрировать на сюжете и связанном с ним расследовании.

Девять надёжных способов попасть в неприятности

Каждый сценарий в «Особняках безумия» — сплав исследования, расследования и битвы с потусторонними силами в разных пропорциях. С базовой коробкой идут всего четыре. За отдельную плату игроки могут приобрести в приложении ещё три сценария. Пока они доступны только на английском языке. Есть ещё два сценария, переведённые на русский. Правда, здесь не обошлось без неприятных нюансов — для комфортной игры в них потребуются Recurring Nightmares Figure & Tile Collection (2016) и Suppressed Memories Figure & Tile Collection (2016) или первое издание «Особняков безумия» с дополнениями. Беда в том, что FFG сняли их с производства, а значит, новых тиражей, скорее всего, не будет ни на русском, ни на английском. Обойтись без фигурок монстров и сыщиков нетрудно — в этом поможет набор поддержки, идущий в каждой коробке первого тиража (в нём вы найдёте планшеты ещё шестнадцати сыщиков и жетоны ещё тридцати трёх монстров). А вот заменять недостающие тайлы придётся схематичными изображениями на бумаге — сомнительное удовольствие.

Таким образом, игрокам доступны четыре полноценных сценария вместе с базовой коробкой, ещё в два можно играть, если закрыть глаза на отсутствие фрагментов поля, и ещё три можно за небольшую плату приобрести прямо в приложении, но они пока не переведены. Девять сценариев — совсем не мало, особенно если учесть их разнообразие и тот факт, что каждый придётся перепройти не один раз, чтобы добиться хорошей концовки. Тем более что «Особняки безумия» — это не настольный эскейп-рум или детективная игра, сценарии здесь не превращаются в тыкву после первого прохождения. Каждый раз приложение будет менять размещение тайлов и расстановку интерактивных объектов, уменьшая эффект дежавю. Да и убийцей не всегда будет дворецкий.

Но на русском языке пока издана только базовая коробка, и в ней откровенно маловато контента. Всего двадцать четыре фрагмента поля вряд ли удивят вас многообразием локаций. Снятые с производства дополнения пригодились бы и здесь, увеличив количество тайлов более чем в два раза. Сыщиков тоже не очень много — всего восемь, а противостоять им будут двадцать четыре монстра. Однако можно воспользоваться содержимым набора поддержки. Правда, он не включает в себя фигурки.

Исправить ситуацию могут ещё не локализованные допы. Они не только добавят новые сценарии, но и разнообразят старые. А учитывая успех кампании по предзаказу базовой игры на сайте CrowdRepublic, их издание на русском языке вполне вероятно.

Ужас на пороге

Что же мы имеем в остатке? «Особняки безумия» — игра не без изъянов. Контента в базовой коробке маловато, что, впрочем, обычное дело для FFG. Пластиковые фигурки английского издания с трудом дотягивают до среднего уровня, а отваливающиеся подставки для монстров в полной мере испытают ваше хладнокровие.

Игровые механики просты и доступны — здесь «Особняки» порадуют даже неопытных настольщиков. Однако простота имеет и обратную сторону: один игрок без труда может управлять всей командой сыщиков — привет, альфа! При этом, несмотря на лёгкость правил, возни с картами ран и заклинаний всё равно не избежать. А головоломки, которыми изобилует игра, замедляют темп и отвлекают от повествования.

Но всё это несерьёзные придирки на фоне переживаний, которые дарят «Особняки». Таких связных и захватывающих историй вы не найдёте ни в одной другой настолке. Нарратив всегда был привилегией НРИ и видеоигр, но «Особняки безумия», пусть и не без хитростей, меняют расклад сил. Конечно, пока приложение не настолько умно, чтобы брать на себя роль полноценного «режиссёра», но уже способно продержать вас в напряжении несколько часов. Поверьте, они пролетят незаметно!

Итог: второе издание «Особняков безумия» подойдёт любителям приключенческих кооперативов, расследований и борьбы с непостижимыми силами. Вряд ли вам удастся найти вторую игру с настолько глубокой атмосферой и такими запоминающимися историями. Даже неопытным настольщикам будет нетрудно разобраться в правилах — всю рутину на себя возьмёт приложение. А вот чтобы победить, придётся действительно постараться.