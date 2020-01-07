По данным Variety, к актёрскому составу сериала по «Властелину колец» от Amazon присоединился Роберт Арамайо — его вы можете помнить по «Игре престолов», в сценах-флэшбеках, где нам показали молодого Неда Старка.

Издание уточняет, что Арамайо заменит Уилла Поултера, который недавно выбыл из проекта из-за конфликта расписаний.

В декабре СМИ рассказали, что для сериала нашли исполнительницу роли Галадриэль — ею стала актриса Морфидд Кларк («Тёмные начала», «Капкан»). Она присоединилась к Маркелле Кавене («Пикник у висячей скалы», «Плач»), Джозефу Молу («Игра престолов»), Максиму Болдри («Годы») и Эме Хорват. Кавена сыграет героиню по имени Тира, а Моулу досталась партия некого злодея по имени Орен.

По плану, создатели собираются сперва отснять первые два эпизода, а потом взять небольшой перерыв, чтобы проработать сюжетные линии сразу двух сезонов.

Эти первые два эпизода поставит Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»). Над сценарием работают четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Шоу курируют Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, а также продюсер и сценарист «Игры престолов« Брайан Когман. Кроме того, Amazon пригласил филолога и литературоведа Томаса Алана Шиппи (занимается исследованием творчества Толкина), а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу.

Какой-то даты выхода у сериала пока нет. Его действие развернётся во Вторую эпоху Средиземья (и авторам запрещено использовать истории других эпох). Съёмки пройдут в Новой Зеландии.