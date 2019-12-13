По данным Variety, актёр Уилл Поултер («Чёрное зеркало: Брандашмыг», «Солнцестояние») покинул сериал по «Властелину колец».

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что дело в конфликте съёмочных графиков. Из-за каких именно обязательство актёру пришлось отказаться от роли в дорогостоящем проекте по известной франшизе, не уточняется. Первоначально именно Variety рассказало в сентябре, что Поултер сыграет в шоу.

Сейчас за сериалом закреплены Маркелла Кавена («Пикник у висячей скалы», «Плач»), Джозеф Мол («Игра престолов»), Максим Болдри («Годы») и Эма Хорват. Кавена сыграет героиню по имени Тира, а Моулу досталась партия некого злодея по имени Орен (фанаты предполагают, что за этим именем зашифровано имя Саурон).

Ныне продюсеры ищут актёра на замену, благо время ещё есть. Авторы собираются сперва отснять два эпизода, а потом взять небольшой перерыв, чтобы проработать сюжетные линии наперёд, ведь недавно Amazon одобрил второй сезон.

Эти первые два эпизода поставит Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»). Над сценарием работают четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Шоу курируют Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, а также продюсер и сценарист «Игры престолов« Брайан Когман. Кроме того, Amazon пригласил филолога и литературоведа Томаса Алана Шиппи (занимается исследованием творчества Толкина), а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу.