Издание Variety сообщает, что Леонардо ди Каприо ведёт переговоры о роли в следующем фильме Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров». Это ремейк одноимённой картины Эдмунда Гулдинга 1947 года, снятой по роману Уильяма Линдсэя Грешама.

Оригинальный фильм рассказывал историю молодого и амбициозного мошенника Стэна Карлайла. Долгое время он проработал карнавальным фокусником, но вскоре он решает заняться более прибыльным делом. Карлайл объединяет усилия с психиатром Лилит Риттер и вместе они начинают убеждать богачей, что Стэн умеет разговаривать с мёртвыми. Однако вскоре попытка сорвать куш оборачивается провалом.

Над новой версией истории Дель Торо работает вместе с Ким Морган — они вместе написали сценарий. Дель Торо также выступит продюсером и режиссёром. Конкретных дат выхода у фильма пока нет, известно, что его дистрибуцией займётся Fox Searchlight.

Увидеть Ди Каприо в кино мы сможем совсем скоро — с 8 августа в картине Тарантино «Однажды… в Голливуде».

Ранее Дель Торо покорил критиков и Киноакадемию «Формой воды». При 13 номинациях она получила четыре «Оскара».