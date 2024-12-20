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СМИ: по «Охотникам за привидениями» снимут анимационный фильм

Андрей Квасков
20 декабря 15:34
315
1 минута на чтение
Sony Animation и Netflix планируют расширить свою вселенную «Охотников за привидениями».

Если верить Deadline, компании объединяются для создания нового анимационного фильма. Сейчас проект на раннем этапе разработки.

Детали сюжета хранятся в секрете, но режиссером может стать Крис Пирн, который снял мультфильмы «Семейка Уиллоби» и «Облачно… 2: Месть ГМО».

Источники журналистов отметили, что новая лента может стать для серии Ghostbusters тем же, чем стал «Через вселенные» для «Человека-паука».

Параллельно с этим также ведется работа над мультсериалом по мотивам вселенной «Охотников за привидениями».

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Андрей Квасков
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  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
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осталось:21день
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