СМИ: по «Охотникам за привидениями» снимут анимационный фильм





Если верить Deadline, компании объединяются для создания нового анимационного фильма. Сейчас проект на раннем этапе разработки.





Детали сюжета хранятся в секрете, но режиссером может стать Крис Пирн, который снял мультфильмы «Семейка Уиллоби» и «Облачно… 2: Месть ГМО».





Источники журналистов отметили, что новая лента может стать для серии Ghostbusters тем же, чем стал «Через вселенные» для «Человека-паука».





Параллельно с этим также ведется работа над мультсериалом по мотивам вселенной «Охотников за привидениями» .