В последнее время киностудии стали всё чаще проявлять интерес к перезапуску культового фантастического сериала «Рыцарь дорог». Год назад мы писали, что режиссёр Джастин Лин (две части «Форсажа» и «Стартрек: Бесконечность») совместно с компаниями Machinima, YOMYOMF и NBC Universal возродит сериал «Рыцарь дорог». С тех пор никаких подробностей о шоу так и не появилось. Зато портал ScreenRant поделился подробностями о полнометражном фильме по мотивам популярного сериала.

Да-да, слухи о полнометражном перезапуске ходят ещё с 2014 года. Тогда на роль главных героев прочили актёров Криса Пратта («Стражи галактики», «Мир Юрского периода») и Дэнни Макбрайда («Чужой: Завет», «Кунг-фу Панда 2»). Снимать фильм должна была кинокомпания Weinstein Company, работавшая над лентами «Король говорит», «Джанго освобождённый», «Бесславные ублюдки» и «Игра в имитацию».

Источники издания сообщают, что Weinstein Company по-прежнему намерены поставить ленту про Рыцаря дорог. Правда, теперь компания намерена привлечь к главной роли популярного рестлера Джона Сину. А на озвучку К.И.Т.Т.а хотят позвать комика и комедийного актёра Кевина Харта. Источники также говорят, что фильм будет похож на комедийную ленту Фила Лорда и Криса Миллера «Мачо и ботан».

Если слухи окажутся правдой, то «Рыцаря дорог» будет просто не узнать. Хотя кто знает, возможно смена стиля и настроения подойдёт куда лучше, чем бездумное копирование сюжета и тона 80-х.

Читайте также «Рыцарь дорог». Витязь в сверкающем понтиаке 26 сентября 1982 года вышел первый эпизод сериала о борце за справедливость и его футуристической машине. Рассказываем о рождении, смерти и посмертной жизни К.И.Т.Т.а и Майкла Найта.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться