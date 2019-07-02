The Hollywood Reporter с ссылкой на свои источники сообщает, что Warner Bros. продолжают попытки реанимировать сольный фильм про Флэша в киновселенной DC.

Студия начала переговоры о съёмках с режиссёром хоррор-дилогии «Оно» Энди Мускетти. Если всё пройдёт удачно, он поставит картину про спидстера, а его сестра и партнёр Барбара Мускетти выступит продюсером. Кроме того, компания подыскала фильму сценариста — ею стала Кристина Ходсон, работавшая над сюжетами «Бамблби» и «Хищных птиц». Ориентировочно WB планируют всё подготовить к январю 2020-го.

Ранее за картиной были закреплены режиссёр и сценарист Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдстейн, но они уже покинули проект. Кроме того, студия отказалась от черновика сценария Эзры Миллера и комиксиста Гранта Моррисона. Впрочем, сам Миллер всё ещё сохраняет за собой роль алого спидстера. Студии пришлось пойти на компромисс и перенести старт съёмок «Флэша» из-за занятости актёра на съёмочной площадке третьей части «Фантастических тварей».

По старому графику сольный фильм про спидстера должен был выйти ещё в марте 2018-го.