Портал Discussing Film сообщает, что Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник», «Призрак в доспехах») может снять экранизацию «Академии» Айзека Азимова для Apple TV+.

Сейчас постановщик ведёт переговоры с компанией. Если они пройдут удачно, Сандерс станет режиссёром нескольких эпизодов первого сезона. Всего в нём планируется 10 серий, съёмки стартуют в ноябре в Чехии и Ирландии. Производством займётся студия Skydance Television.

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Он также станет исполнительным продюсером вместе с Джошем Фридманом, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Марси Росс и Робин Азимов.

В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».