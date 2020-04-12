По данным Deadline, в работу запускают ещё одну экранизацию Стивена Кинга. На этот раз речь пойдёт о романе «Жребий Салема» (Salem’s Lot).

Режиссёром картины назначен Гари Доберман, за плечами которого тексты к двум частям «Оно», сериалу «Болотная тварь» и хоррорам «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Проклятие Аннабель 3». Для последней картины он выступил в качестве режиссёра. Продюсером выступит Джеймс Ван («Пила», «Астрал», «Аквамен»).

Вот как звучит аннотация романа:

Писатель Бен Миерс приезжает в Джерусалемс- Лот, небольшой провинциальный городок, где он провел детство. За время его отсутствия здесь, с одной стороны, мало что изменилось, а с другой — поменялось очень много. Но для Бена самое главное — побороть свои детские страхи, которые связаны с Марстен-хаусом, домом, что стоит на холме и нависает над всем городом. Через некоторое время в городке стали происходить загадочные смерти и таинственные исчезновения.

Это будет уже четвёртая экранизация книги. Ранее «Жребий Салема» представили в формате мини-сериала 1979 года, ТВ-фильма 1987-го и двусерийного фильма в 2004-м.

«Жребий Салема» (Salem’s Lot) не стоит путать с романом «Поселение Иерусалим» (Jerusalem’s Lot) Кинга. Этот роман тоже планируют экранизировать, но только в виде сериала. В нём главную роль сыграет Эдриан Броуди («Пианист»).