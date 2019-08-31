Сериал «Болотная тварь» закрыли. Мнение: туда ему и дорога!

Молодая, но талантливая врач-эпидемиолог из Службы по контролю за заболеваниями Эбби Аркейн приезжает в свой родной город Марей, штат Луизиана. Повод не радостный: в городе отмечены случаи странного заболевания, дело идёт к возможной эпидемии. С городом у девушки свои счёты — не все рады её возвращению. Расследование приводит Эбби на местные болота, где группа учёных проводит исследования под предводительством местного магната Эйвори Сандерленда. Там же героиня встречает обаятельного Алека Холланда. Между Эбби и Алеком возникает симпатия, которой не суждено развиться во что-то большее — Алек внезапно пропадает на болотах. А возвращается уже совершенно иным…

Новость, что новый сериал потокового сервиса DС Universe «Болотная тварь» спешно закрыли, была совершенно неожиданной. К тому времени успел выйти лишь один эпизод. И для большинства увидевших его эта новость была сродни трагедии, ведь этот эпизод, да и следующий за ним, вселял очень большие надежды.

Авторы создали прекрасную атмосферу ужасов в захолустье: туман, лианы-убийцы, таинственная болезнь. Интрига быстро закручивалась, напряжение и динамика шли рука об руку. Вместо нудных сочинений на тему «Какова моя мотивация» или бессмысленных занятий физкультурой герои сразу переходили к лабораторным по химии. Работа с монтажом, звуком и спецэффектами тоже удалась на славу: скримеры выскакивали ровно тогда, когда нужно, а сцена в морге заставляла вспомнить всё лучшее из «Нечто» Карпентера.

Зрители оплакивали преждевременную гибель самобытного проекта, первого супергеройского хоррора на ТВ. И оплакивали зря.

Первые две серии, по заведённой на телевидении традиции, снимал выходец из большого кино — режиссёр Лён Уайзман («Другой мир», ремейк «Вспомнить всё», «Крепкий орешек 4»). И вся магия скрывалась в его умелых руках. Стоило опытному режиссёру отойти от руля, как ужас чудесным образом исчез. Объяснить это рационально не получается: стилистика та же, приёмы вроде бы тоже, но не страшно совсем.

Следом сериал покинули и остальные достоинства первых серий. За оставшиеся восемь эпизодов с площадки сбежали логика, интрига, «химия» между персонажами, а толковый экшен вообще прислал справку о недееспособности и на съёмки не приехал. Не то чтобы он вообще был нужен, сохрани авторы нормальный хоррор.

Сериал медленно, но верно тонул в болоте некомпетентности. Синий дьявол оказался роялем в кустах, которому прямо в кадре велели: «Сиди в городе, жди, пригодишься». Пригодился и свалил из города, сказав на прощание, что хочет сольник. Болотная тварь в рамках одной серии меняет течение реки, чтобы привести в нужное место лодку, но не может заметить толпу народу, которая его окружает. Весь сезон Эбби с мокрыми глазами рассказывает, как она хочет, но не может помочь главному герою, — драматургия уровня «Стрелы». Сюжетные хвосты и условности плодятся в каждой серии обильнее, чем в «Остаться в живых», а вместо объяснений звучат абстрактные рассуждения про Зелень и Тьму.

Видимо, с расчётом на продолжение сериал множит сюжетные линии, не давая им никакого разрешения: болезнь, Тьма, подруга детства Эбби, юность Эйвори, линия с Синим дьяволом и вуду-составляющая — все эти дорожки ведут в никуда. Ни один враг не побеждён, ни одна загадка не разгадана. Худо-бедно раскрыли вопрос самоидентификации главного героя. А самый неожиданный для неофитов сюжетный ход вынесли на постер, спасибо!

Из плюсов можно отметить разве что очень фактурную игру Дерека Мирса. Актёр, известный по ролям Джейсона Вурхиза и Хищника, тут воплотил Алека Холланда в образе Болотной твари (в человеческом облике его играет Энди Бин) и по праву может считаться самым драматичным и выразительным персонажем в сериале. Ну и в силу опыта не разочаровывает Уилл Пэттон («Каратель» с Томасом Джейном, «Рухнувшие небеса»), играющий Эйвори Сандерленда, в котором слились алчность, благородство, целеустремлённость, живучесть и жестокость. Эйвори — достойный противник, за чьей судьбой было бы интересно проследить. Но на этом плюсы кончаются.