С последнего появления страшного клоуна Пеннивайза в городке Дерри минуло 27 лет. «Неудачники» выросли, разъехались по стране и забыли всё как страшный сон. Только Майк Хэнлон остался в городке, изучая тайну Оно и ожидая возвращения чудища. И вот наступает новый цикл кровавых убийств. Каждый из «Клуба неудачников» получает послание от Майка с просьбой вспомнить клятву, вернуться в Дерри и положить конец многовековому кошмару.

Жанр: ужасы Режиссёр: Андрес Мускетти В ролях: Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Энди Бин, Билл Скарсгард Премьера в России: 5 сентября 2019 Возрастной рейтинг: 18+ Похоже на: «Клетка» (2000) • киносерия «Кошмар на улице Вязов»

Возвращение в Дерри похоже на ложное пробуждение. Вроде бы мы убедили себя за два года, что нас уже не напугать, но фильм ловит зрителя на старые трюки — и удивляет новыми. Мускетти и команде удалось невероятное: не понизить планку и достойно завершить дилогию. И это большое достижение, пусть фильм и не дотягивает до своего предшественника. «Оно 2» просто не могло повторить оглушительный успех первой части, и на это есть несколько причин.

«Оно» был настоящим событием в мире киноужасов: картина стала самым кассовым хоррор-фильмом в истории американского проката, одной из лучших экранизаций Стивена Кинга, а новый образ клоуна Пеннивайза попал в пантеон легендарных киномонстров. После такого успеха у критиков и зрителей сформировались завышенные ожидания.

И тут стоит вспомнить, что вторая, «взрослая» половина романа «Оно» всегда считалась слабее первой: некоторые называют её затянутой, а подросших героев — скучными. Поскольку сценарий очень бережно следует книге, фильм получил в наследство некоторые книжные минусы. К тому же действие перенеслось из ностальгических 1980-х в наши дни, персонажи-дети выросли — и кино подрастеряло шарм. И всё же «Оно 2» — отличный фильм ужасов и отличное продолжение.

Подобно «Неудачникам», уехавшим из Дерри, зритель за два года подзабыл прошлые кошмары. «Оно 2» неспешно вводит его в курс дела, понемногу обволакивая тягучей атмосферой ужаса. Шаг за шагом мы вместе с героями вспоминаем всё. Фильм больше не похож на мистическое приключение в духе «Очень страшных дел», это скорее survival horror с примесью «Клетки» Тарсема Сингха. Герои сталкиваются со своими детскими травмами и побеждают их, чтобы вместе прийти к общей цели — источнику зла.

При этом в них нет больше ребяческой безоговорочной веры. Перед нами уставшие, израненные взрослые, которые сомневаются в себе и в реальности происходящего. Но в конце концов они возвращают себе частичку былой веры и, опираясь на жизненный опыт и силу духа, противостоят чудовищным наваждениям.

В том, что касается страшных моментов, «Оно 2» демонстрирует стабильное качество. Старые добрые приёмы с неожиданно выпрыгивающими монстрами перемежаются с оригинальными решениями, визуальными и сюжетными. Фильм — настоящий сборник хоррор-элементов, от сказочных страшилищ в заброшенном доме до цитат из «Сияния» и «Нечто». И ни один кусочек этого пазла не выглядит чужеродным, всё выполнено на высоте.

Ещё в «Оно 2» много юмора — гораздо больше, чем в первой части. В паре моментов фильм граничит с музыкальной комедией — кажется, что сейчас вместо злого клоуна появится Дэдпул. Это совершенно не портит картину, а напротив, разряжает излишне пафосные и драматичные моменты, давая возможность передохнуть между страшными эпизодами. За львиную долю юмора, как и в первой части, отвечает Ричи Тозиер. Этот персонаж в исполнении Билла Хайдера буквально крадёт зрительское внимание.

Остальные актёры тоже играют очень достойно, но, к сожалению, не выделяются. Особенно это заметно в случае Джессики Честейн и Джеймса Макэвоя — их герои выглядят бледными тенями своих детских версий, хоть им и нельзя отказать в драматизме и эмоциональности. А персонажей второго плана в «Оно 2» практически нет — Дерри выглядит полупустым. Но и это идёт атмосфере на пользу. Не обошлось и без камео Короля ужасов — Стивен Кинг появляется на экране в довольно длинной и забавной сцене.

А что с Пеннивайзом? Истосковавшийся за 27 лет монстр с удвоенным пылом убивает, пожирает и насылает кошмары. Но актёрский талант Билла Скарсгарда частично потерялся за потоком CGI-ужасов. Обещанный сюжетный отрывок, объясняющий, как Пеннивайз принял облик клоуна, так и не показали, хотя кое-какие кадры намекают, что его могут добавить в режиссёрскую версию. Можно предположить, что примерно в начале XX века в Дерри стоял цирк и работающий в нём клоун-фрик попал под влияние Оно, подобно Генри Бауэрсу. Облик уродливого паяца настолько понравился чудовищу, что оно использовало его на протяжении столетия.

Кульминация фильма не подвела — в ней есть накал, твист, драма, логическая завершённость и мораль, не кажущаяся картонной и слащавой. Несмотря на солидный хронометраж, обе части «Оно» стоит при случае посмотреть подряд, для полного погружения в эту масштабную экранизацию.

Отличное продолжение, прекрасная экранизация и достойное завершение киноромана, которое в силу объективных причин немного не дотянуло до мощи первой части. «Оно 2» заслуженно займёт место в Зале славы фильмов ужасов.