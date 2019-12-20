Вы успели соскучиться по экранизациям Стивена Кинга? Тогда у нас для вас хорошие новости!

Телесеть Epix заказала сериал по мотивам рассказа Стивена Кинга «Иерусалимов Удел». На главную роль руководство позвало лауреата «Оскара» Эдриана Броуди («Отель „Гранд Будапешт“», «Острые козырьки»).

Рассказ представляет собой произведение в эпистолярном жанре, где сюжет подаётся через письма и заметки капитана Чарльза Буна. Время действия — 1850-е. После трагической смерти своего кузена Стивена, Чарльз наследует его дом, куда переезжает вместе с детьми. На месте Чарльз обнаруживает, что жители городка очень неприязненно относятся к его семье, и капитан пытается понять, в чём дело.

В описании сериала приводится несколько иной синопсис — главный герой переезжает после смерти жены в море. И на новом месте Чарльз попытается раскрыть мрачные тайны, которые поколениями хранила его семья. Очень похоже, что сериал, как и рассказ, тоже будут отсылать к произведению Говарда Лавкрафта «Крысы в стенах».

Съёмки шоу стартуют в мае 2020-го, а стартовать сериал должен осенью того же года. Исполнительным продюсером назначен Дональд Де Лайн, за плечами которого опыт работы с фильмом «Первому игроку приготовиться» и сериалом «Сосны».

«Иерусалимов Удел» даже выходил в сборнике Tales of the Cthulhu Mythos: Golden Anniversary Anthology, где публиковались свободные продолжения рассказов Лавкрафта.