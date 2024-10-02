СМИ: сериалом по God of War займется шоураннер «Ради всего человечества»

Deadline сообщило, что работу над телеадаптацией серии игр God of War теперь возглавляет Рональд Д. Мур. Он выступит шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом.
Мур известен по четырем сезонам «Ради всего человечества» для Apple TV+, «Чужестранке», «Электрическим снам Филипа К. Дика», нескольким «Стартрекам» и «Звездному крейсеру «Галактика».
В октябре стало известно, что Sony Pictures TV и Amazon MGM Studios перезапустили производство сериала, из-за чего проект покинули шоураннер Рэйф Джадкинс и продюсеры.
При этом СМИ отметили, что изначальные идеи понравились компаниям, но их руководство решило двигаться в другом творческом направлении.
У сериала по God of War пока нет ни деталей, ни сроков выхода.