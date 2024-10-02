КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Дикий робот»: мультфильм про квадробера*, заставляющий любить маму
«Адвокат дьявола»: адская история создания фильма
«Хеллбой» Гильермо дель Торо. Как создавалась дилогия о Парне из пекла
«Жребий» по роману Стивена Кинга: пугающе скучная экранизация

Классика

Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть
Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра
Новости
СМИ: сериалом по God of War займется шоураннер «Ради всего человечества»
Андрей Квасков
23 октября 13:03
76
1 минута на чтение
Deadline сообщило, что работу над телеадаптацией серии игр God of War теперь возглавляет Рональд Д. Мур. Он выступит шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом.

Мур известен по четырем сезонам «Ради всего человечества» для Apple TV+, «Чужестранке», «Электрическим снам Филипа К. Дика», нескольким «Стартрекам» и «Звездному крейсеру «Галактика».

В октябре стало известно, что Sony Pictures TV и Amazon MGM Studios перезапустили производство сериала, из-за чего проект покинули шоураннер Рэйф Джадкинс и продюсеры.

При этом СМИ отметили, что изначальные идеи понравились компаниям, но их руководство решило двигаться в другом творческом направлении.

У сериала по God of War пока нет ни деталей, ни сроков выхода.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №251 (октябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«С возвращением» — новый тизер второго сезона «Разделения» от Apple

Новости

Создатели The Day Before закрыли свою новую игру и анонсировали еще одну
Это будет экшен-хоррор.

Новости

«Блэйда» с Махершалой Али отложили на неопределенный срок
Фильм находится в производственном аду

Новости

В Ирландии нашли утерянный рассказ автора «Дракулы» Брэма Стокера
Речь идет о произведении Gibbet Hill, которое вскоре должны опубликовать.

Новости

Сериал по «Гарри Поттеру» будет глубже фильмов
Ждем в 2026 году

Новости

Netflix закрыл свою студию Team Blue — она делала AAA-игру
В штат входило три ветерана индустрии.

Новости

Эпизод по Warhammer 40,000 будет продолжением Space Marine 2
Смотрим в начале декабря

Новости

Том Холланд может сыграть в следующем фильме Кристофера Нолана
Премьера состоится 17 июля 2026 года.

Новости

Фрэнк Грилло истребляет оборотней в трейлере хоррора «Другой мир: Год волка»
Премьера состоится в декабре.

Новости

Вышел трейлер ролевого экшена Atomfall о британской зоне отчуждения
Игра выйдет в марте 2025 года.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты